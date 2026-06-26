Молдову включили в перечень стран для упрощенного получения гражданства Украины

Украинцы в Молдове смогут получить гражданство Украины в упрощенном порядке.

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Украинцы в Республике Молдова получат возможность приобрести гражданство Украины в упрощенном порядке. Правительство включило Республику Молдова в перечень государств, на граждан которых распространяется этот механизм. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

«Обсудила это решение с премьер-министром Молдовы Александру Мунтяну. Для наших стран это закономерный шаг. Нас объединяет общая граница, общий путь к Европейскому Союзу и взаимная поддержка в условиях российской агрессии», — отметила Юлия Свириденко.

В правительстве отметили, что в Молдове проживает большая украинская община, и такие решения упростят путь украинцев к гражданству.

Следующая задача будет заключаться в том, чтобы сделать процедуру максимально удобной.

«Сегодня для получения гражданства необходимо сдать экзамены по украинскому языку, Конституции и истории Украины, но сделать это можно только в Украине. Работаем над возможностью дистанционной сдачи экзаменов. Также необходимо урегулировать завершающий этап оформления документов через зарубежные дипломатические учреждения, чтобы люди могли получить украинский паспорт без лишних препятствий», — пояснила Юлия Свириденко.

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