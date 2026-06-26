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В Одесской области разоблачили схему вымогательства $8,5 тысячи у военных, которые хотели вернуться после СЗЧ

19:11, 26 июня 2026
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ГБР разоблачило в Одесской области схему вымогательства 8,5 тысячи долларов у военных за возвращение на службу после самовольного ухода из части.
В Одесской области разоблачили схему вымогательства $8,5 тысячи у военных, которые хотели вернуться после СЗЧ
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Сотрудники Государственного бюро расследований в Одесской области разоблачили военнослужащего одной из воинских частей и иностранца, которые, по данным следствия, вымогали деньги у военнослужащих, желавших вернуться на службу после самовольного оставления части. Об этом сообщает ГБР.

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По данным следствия, за 8,5 тысячи долларов США фигуранты обещали повлиять на решение командования воинской части и обеспечить получение письменного согласия на дальнейшее прохождение службы без учета факта самовольного оставления места службы.

В ГБР отмечают, что военнослужащим, которые отказывались платить деньги, угрожали направлением в район ведения боевых действий или привлечением к уголовной ответственности.

Сотрудники ГБР задержали обоих подозреваемых сразу после получения очередной части оговоренной суммы.

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 3,3 млн гривен.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

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