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В Одеській області викрили схему вимагання $8,5 тисячі у військових, які хотіли повернутися після СЗЧ

19:11, 26 червня 2026
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ДБР викрило в Одеській області схему вимагання 8,5 тисячі доларів у військових за повернення на службу після самовільного залишення частини.
В Одеській області викрили схему вимагання $8,5 тисячі у військових, які хотіли повернутися після СЗЧ
фото: ДБР
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Працівники Державного бюро розслідувань в Одеській області викрили військовослужбовця однієї з військових частин та іноземця, які, за даними слідства, вимагали гроші у військових, що прагнули повернутися на службу після СЗЧ. Про це повідомляє ДБР. 

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За даними слідства, за 8,5 тисячі доларів США фігуранти обіцяли вплинути на рішення командування військової частини та забезпечити отримання письмової згоди на подальше проходження служби без урахування факту самовільного залишення місця служби.

У ДБР зазначають, що військовим, які відмовлялися сплачувати гроші, погрожували направленням до району ведення бойових дій або притягненням до кримінальної відповідальності.

Працівники ДБР затримали обох підозрюваних одразу після отримання чергової частини обумовленої суми.

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 3,3 млн гривень.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

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