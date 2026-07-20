Як стати суддею: вимоги до кандидатів, етапи конкурсу та які документи підготувати

У ВККС нагадали основну інформацію про систему судоустрою України, вимоги до кандидатів та етапи конкурсу на посаду судді.

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Професія судді не лише вимагає високого рівня відповідальності та довіри суспільства, а й відкриває можливості безпосередньо впливати на утвердження справедливості та верховенства права в Україні. Про це нагадала Вища кваліфікаційна комісія суддів України.

У ВККС підкреслили, що шлях до здобуття цієї професії має багато стадій, тому для більшості кандидатів цей процес видається складним і незрозумілим. У Комісії вирішили роз’яснити головні аспекти.

Як стати суддею в Україні

Система судоустрою

Судоустрій України побудовано за принципами територіальності, спеціалізації та інстанційності.

Систему судоустрою складають:

- місцеві суди;

- апеляційні суди;

- вищі спеціалізовані суди;

- Верховний Суд.

Всі судді в Україні мають єдиний статус незалежно від місця роботи.

Інформація про вакантні посади суддів регулярно оновлюється на офіційному вебсайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Хто може стати суддею

Щоб претендувати на посаду судді, кандидат повинен відповідати низці вимог, визначених законом.

громадянство – Україна;

вік – від 30 до 65 років;

освіта – вища юридична;

стаж роботи – щонайменше 5 років у сфері права після здобуття вищої освіти;

володіння державною мовою – рівень вільного володіння, встановлений Національною комісією зі стандартів державної мови;

критерії відповідності – компетентність, доброчесність і дотримання етичних норм;

стан здоров’я – особа повинна бути дієздатною та не мати захворювань, що перешкоджають роботі суддею;

відсутність судимості.

Важливо: кандидат має відповідати цим вимогам на день подання заяви про участь у доборі (конкурсі) на посаду судді.

Хто проводить добір суддів

Проведення добору (конкурсу) на посаду судді є повноваженням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Залежно від рівня суду така процедура має свої особливості:

Для зайняття посади судді місцевого суду кандидат має взяти участь у доборі, за результатами якого його буде зараховано до резерву.

Кандидати, які перебувають у резерві, можуть брати участь у конкурсах на зайняття вакантних посад суддів у конкретних судах.

Стосовно посад суддів в апеляційному, вищому спеціалізованому суді та Верховному Суді проводиться конкурс (спеціальна процедура призначення), що відрізняється від добору та не передбачає зарахування до резерву.

Як стати суддею місцевого суду: етапи добору та конкурсу

1. Оголошення добору

Рішення про оголошення добору ухвалюється Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.

У цьому рішенні зазначається:

кінцевий строк подання заяви та документів, що не може бути меншим за 30 днів з дня оприлюднення рішення;

прогнозована кількість вакантних посад суддів, стосовно яких оголошено добір.

Оголошення про добір оприлюднюється на офіційному вебсайті Комісії та офіційному вебпорталі судової влади України.

2. Подання документів

Для участі в доборі кандидат має подати такі документи:

1) письмову заяву про участь у доборі;

2) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (паспорт громадянина України);

3) анкету кандидата на посаду судді;

4) мотиваційний лист кандидата на посаду судді;

5) декларацію доброчесності та родинних зв’язків кандидата на посаду судді;

6) копію диплома про вищу юридичну освіту з додатками;

7) копії документів, що підтверджують стаж професійної діяльності у сфері права;

8) документи з медичних установ;

9) копію декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

12) копію документа, що підтверджує володіння державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови;

13) інші документи, визначені рішенням про оголошення добору.

Документи для участі в процедурі подаються через електронний кабінет:

3. Допуск до добору

До участі в доборі допускаються кандидати, які подали повний пакет документів та відповідають встановленим законом вимогам на день подання заяви.

4. Складання кваліфікаційного іспиту

Кваліфікаційний іспит проводиться шляхом складання:

- тестування з історії української державності;

- тестування рівня знань у сфері права зі спеціалізацій відповідного суду (однієї або декількох на вибір кандидата);

- тестування когнітивних здібностей (IQ-тест);

- виконання практичного завдання зі спеціалізацій відповідного суду (однієї або декількох на вибір кандидата).

Кваліфікаційний іспит одночасно з кандидатами можуть складати також діючі судді, які бажають перевестися до іншого місцевого суду.

Порядок складання кваліфікаційного іспиту та методика оцінювання кандидатів за цим посиланням.

5. Проведення спеціальної перевірки

Стосовно кандидатів, які успішно склали іспит, проводиться спеціальна перевірка – обов’язкова процедура перевірки достовірності відомостей, поданих кандидатом на посаду, а також його відповідності вимогам закону щодо зайняття посади з підвищеним корупційним ризиком (Національне агентство з питань запобігання корупції, Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України тощо).

6. Проведення перевірки особистих морально-психологічних якостей кандидата*

З метою встановлення відповідності кандидатів на посаду судді встановленим законом вимогам Вища кваліфікаційна комісія суддів України може ухвалити рішення про проведення тестувань з метою перевірки особистих морально-психологічних якостей таких кандидатів.

Тестування проводиться в разі визначення ВККСУ такої необхідності та прийняття відповідного рішення.

* необов’язковий етап

7. Затвердження рейтингу кандидатів

На основі балів кваліфікаційного іспиту ВККСУ визначає, затверджує та оприлюднює на своєму офіційному вебсайті рейтинг кандидатів на посаду судді, які успішно пройшли спеціальну перевірку.

Формування рейтингу здійснюється окремо для кожної спеціалізації суду: адміністративної, господарської та загальної (цивільної і кримінальної).

8. Зарахування кандидатів до резерву

Після затвердження рейтингу кандидатів на посаду судді ВККСУ зараховує всіх кандидатів до резерву на зайняття вакантних посад суддів.

Перебування в резерві є фактичним підтвердженням професійної придатності особи та дає їй право брати участь у майбутніх конкурсах на конкретні вакантні посади в місцевих судах відповідної спеціалізації.

Кандидат перебуває в резерві протягом двох років (з можливістю продовження ВККСУ ще на рік) і може брати участь у конкурсах протягом цього строку.

9. Оголошення конкурсу

Конкурс оголошується ВККСУ у разі наявності вакантних посад у судах відповідної спеціалізації.

У рішенні про оголошення конкурсу зазначаються найменування судів, де є вакантні посади суддів, кількість таких посад, умови проведення конкурсу, дата, час і місце його проведення.

Оголошення про конкурс оприлюднюється на офіційному вебсайті Комісії та офіційному вебпорталі судової влади України.

10. Подання заяви для участі в конкурсі

Кандидат, який перебуває в резерві, має право подати заяву про участь у конкурсі на зайняття вакантної посади в одному або декількох судах (якщо це передбачено умовами конкретного конкурсу).

11. Визначення переможців конкурсу

Переможці визначаються на основі їхнього місця в рейтингу.

Згідно з практикою ВККСУ під час конкурсу першим обирає посаду кандидат, який має вищу позицію в рейтингу. Наступним свій вибір робить черговий за рейтингом кандидат з числа посад суддів, які попередньо не були зайнятими.

12. Співбесіда та рекомендація

Після визначення результатів конкурсу ВККСУ проводить співбесіду з його переможцем для встановлення відповідності кандидата критеріям доброчесності та професійної етики.

За результатами співбесіди ВККСУ ухвалює рішення про рекомендування кандидата для призначення або відмову у внесенні рекомендації.

Як стати суддею апеляційного, вищого спеціалізованого та Верховного Суду: етапи конкурсу

Для зайняття посади судді апеляційного, вищого спеціалізованого суду та Верховного Суду особа має відповідати загальним та спеціальним вимогам до кандидата на посаду судді.

Спеціальні вимоги до кандидата на посаду судді:

Апеляційний суд:

від 5 років стажу на посаді судді;

від 7 років наукової роботи у сфері права та наявність наукового ступеня;

від 7 років адвокатської діяльності (представництво або захист у суді);

від 7 років сукупного стажу у вказаних вище сферах.

Вищий суд з питань інтелектуальної власності:

від 3 років стажу на посаді судді;

від 5 років досвіду роботи патентним повіреним;

від 5 років адвокатської діяльності (щодо захисту інтелектуальної власності);

від 5 років наукової роботи у сфері інтелектуальної власності;

від 5 років сукупного стажу у вказаних вище сферах.

Вищий антикорупційний суд:

від 5 років стажу на посаді судді;

від 7 років наукової роботи у сфері права та наявність наукового ступеня;

від 7 років адвокатської діяльності (представництво або захист у суді);

від 7 років сукупного стажу у вказаних вище сферах.

Спеціалізований окружний адміністративний суд:

від 5 років стажу на посаді судді;

від 7 років стажу на посадах державної служби категорії «А», «Б» (у сфері права в органах загальнодержавного рівня);

від 7 років наукової роботи у сфері права;

від 7 років адвокатської діяльності (участь в адміністративних справах);

від 7 років сукупного стажу у вказаних вище сферах.

Спеціалізований апеляційний адміністративний суд:

від 7 років стажу на посаді судді;

від 9 років стажу на посадах державної служби категорії «А», «Б» (у сфері права в органах загальнодержавного рівня);

від 9 років адвокатської діяльності (участь в адміністративних справах);

від 9 років наукової роботи у сфері права;

від 9 років сукупного стажу у вказаних вище сферах.

Верховний Суд:

від 10 років стажу на посаді судді;

від 10 років наукової роботи у сфері права (з науковим ступенем);

від 10 років адвокатської діяльності (представництво або захист у суді);

від 10 років сукупного стажу у вказаних вище сферах.

Етапи конкурсу на посаду судді апеляційного, вищого спеціалізованого та Верховного Суду

1. Оголошення конкурсу

Рішення про оголошення конкурсу ухвалюється Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.

У рішенні про оголошення конкурсу зазначаються найменування судів, де є вакантні посади суддів, кількість таких посад, умови проведення конкурсу, дата, час і місце його проведення.

Оголошення про конкурс оприлюднюється на офіційному вебсайті Комісії та офіційному вебпорталі судової влади України.

2. Подання документів

Для участі в конкурсі кандидат має подати такі документи:

1) письмову заяву про участь у конкурсі та про проведення кваліфікаційного оцінювання;

2) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (паспорт громадянина України);

3) анкету кандидата на посаду судді;

4) мотиваційний лист кандидата на посаду судді;

5) декларацію доброчесності та родинних зв’язків кандидата на посаду судді;

6) копію диплома про вищу юридичну освіту з додатками;

7) копії документів, що підтверджують стаж професійної діяльності у сфері права;

8) документи з медичних установ;

9) копію декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

12) копію документа, що підтверджує володіння державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови;

13) документи, що підтверджують дотримання однієї з вимог, встановлених законом для зайняття посади судді відповідного суду;

14) інші документи, що визначені рішенням про оголошення конкурсу.

Особа, яка отримала рекомендацію про призначення на посаду судді за результатами конкурсу, до завершення розгляду Вищою радою правосуддя відповідної рекомендації не може брати участь в інших конкурсах на посаду судді.

3. Допуск до конкурсу

До участі в конкурсі допускаються кандидати, які подали всі необхідні документи та відповідають встановленим законом вимогам.

4. Складання кваліфікаційного іспиту

Кваліфікаційний іспит проводиться шляхом складання:

- тестування з історії української державності;

- тестування рівня знань у сфері права зі спеціалізацій відповідного суду (однієї або декількох на вибір кандидата);

- тестування когнітивних здібностей (IQ-тест);

- виконання практичного завдання зі спеціалізацій відповідного суду (однієї або декількох на вибір кандидата).

5. Проведення спеціальної перевірки

Стосовно кандидатів, які успішно склали іспит, проводиться спеціальна перевірка – обов’язкова процедура перевірки достовірності відомостей, поданих кандидатом на посаду, а також його відповідності вимогам закону щодо зайняття посади з підвищеним корупційним ризиком (Національне агентство з питань запобігання корупції, Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України тощо).

6. Проведення перевірки особистих морально-психологічних якостей кандидата*

З метою встановлення відповідності кандидатів на посаду судді встановленим законом вимогам Вища кваліфікаційна комісія суддів України може ухвалити рішення про проведення тестувань з метою перевірки особистих морально-психологічних якостей таких кандидатів.

Тестування проводиться в разі визначення ВККСУ такої необхідності та прийняття відповідного рішення.

* необов’язковий етап

7. Аналіз даних громадською (експертною) радою

Для цілей сприяння у встановленні відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності для цілей кваліфікаційного оцінювання діють:

Громадська рада доброчесності (ГРД)

ГРД сприяє ВККСУ у встановленні відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності для цілей кваліфікаційного оцінювання та за наявності підстав надає відповідний висновок.

ГРД складається з двадцяти членів, які призначаються зборами представників громадських об’єднань.

Членами ГРД можуть бути представники правозахисних громадських об’єднань, науковці-правники, адвокати, журналісти, які є визнаними фахівцями у сфері своєї професійної діяльності, мають високу професійну репутацію та відповідають критерію політичної нейтральності та доброчесності.

ГРД не залучається до конкурсних процедур, де діють Громадська рада міжнародних експертів та Експертна рада.

Громадська рада міжнародних експертів (ГРМЕ)

ГРМЕ утворюється з метою сприяння ВККСУ у встановленні для цілей кваліфікаційного оцінювання відповідності кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду критеріям доброчесності (моралі, чесності, непідкупності), а саме щодо законності джерел походження майна, відповідності рівня життя кандидата або членів його сім’ї задекларованим доходам, відповідності способу життя кандидата його статусу, наявності знань та практичних навичок для розгляду справ, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду.

Рішення щодо відповідності кандидата вказаному критерію ухвалюється більшістю від спільного складу ВККСУ та ГРМЕ.

Члени ГРМЕ призначаються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України виключно на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України.

У разі встановлення підстав питання щодо відповідності кандидата передбаченим законом критеріям вирішується на спільному засіданні ВККСУ та ГРМЕ.

Експертна рада (ЕР)

ЕР є допоміжним і дорадчим органом ВККСУ, який збирає, перевіряє та аналізує інформацію стосовно кандидатів на посади суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

ЕР приймає висновок про відповідність або невідповідність кандидата на посаду судді Спеціалізованого окружного адміністративного суду, Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду критеріям доброчесності та/або професійної компетентності.

До складу ЕР входять три особи, запропоновані Радою суддів України, та три особи, запропоновані міжнародними та іноземними організаціями, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх п’яти років надають Україні міжнародну технічну допомогу у сфері судової реформи та/або запобігання і протидії корупції.

У разі встановлення підстав питання щодо відповідності кандидата передбаченим законом критеріям вирішується на спільному засіданні ВККСУ та ЕР.

8. Дослідження досьє та проведення співбесіди

Дослідження досьє та проведення співбесіди є окремим етапом кваліфікаційного оцінювання та проводиться стосовно кандидатів, які успішно склали іспит та допущені до цього етапу.

На вказаному етапі досліджується:

1) попередній досвід роботи кандидата та аналізуються подані ним документи;

2) інформація щодо відповідності кандидата на посаду судді критерію професійної етики;

3) матеріали проведення спеціальної перевірки та інша інформація щодо відповідності кандидата на посаду судді критерію доброчесності, зокрема відповідність витрат і майна кандидата на посаду судді та членів його сім’ї задекларованим доходам, у тому числі копії декларацій, поданих відповідно до законодавства у сфері запобігання корупції;

4) висновок громадської (експертної) ради про невідповідність кандидата на посаду судді критеріям професійної етики та доброчесності (за наявності);

5) декларації доброчесності та родинних зв’язків;

6) результати тестувань щодо відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання (у разі їх проведення);

7) результати застосування інших засобів встановлення відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання (у разі їх застосування);

8) інші відомості та дані, на підставі яких може встановлюватися відповідність судді критеріям кваліфікаційного оцінювання, а також будь-яка інша інформація щодо судді, визнана рішенням ВККСУ такою, що підлягає включенню до суддівського досьє.

Співбесіди з кандидатами є відкритими та транслюються наживо в мережі «Інтернет».

За результатами співбесіди ВККСУ вирішує питання щодо підтвердження або непідтвердження кандидатом здатності здійснювати правосуддя у відповідному суді та визначає бал кваліфікаційного оцінювання кандидата, який одночасно є рейтинговим балом у разі підтвердження кандидатом здатності здійснювати правосуддя у відповідному суді.

9. Визначення переможців конкурсу

Переможці конкурсу визначаються на основі їхнього місця в рейтингу за результатами кваліфікаційного оцінювання.

10. Рекомендація про призначення кандидатів суддями

ВККСУ вносить до Вищої ради правосуддя рекомендацію про призначення на посаду судді стосовно кандидата, який посів переможну позицію в рейтингу.

Подання про призначення

Вища рада правосуддя відповідно до внесеної Вищою кваліфікаційною комісією суддів України рекомендації на своєму засіданні розглядає питання про:

1) призначення кандидата на посаду судді. У разі ухвалення позитивного рішення вносить подання Президентові України про призначення судді на посаду;

2) переведення судді до іншого суду.

Вища рада правосуддя відмовляє у внесенні Президентові України подання про призначення судді на посаду виключно з таких підстав:

1) наявність обґрунтованого сумніву щодо відповідності кандидата критеріям доброчесності чи професійної етики або інших обставин, які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв’язку з таким призначенням;

2) порушення визначеного законом порядку призначення на посаду судді.

Призначення на посаду

Призначення на посаду судді є заключним етапом процедури зайняття суддівської посади.

Призначення на посаду судді здійснюється Президентом України на підставі та в межах подання Вищої ради правосуддя, без перевірки додержання встановлених законом вимог до кандидатів на посаду судді та порядку проведення добору чи кваліфікаційного оцінювання кандидатів.

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