Старые КЭП будут действовать до окончания срока действия сертификатов: Минцифры отложило переход на новые правила генерации электронных подписей

В Минцифре разъяснили, как Украина будет переходить на новый стандарт криптографической защиты «Купина» и что это будет означать для пользователей электронной подписи.

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В Министерстве цифровой трансформации сообщили, что после анализа готовности рынка выяснилось, что части разработчиков информационных систем требуется дополнительное время для настройки программного обеспечения.

Именно поэтому полный переход на новый стандарт криптографической защиты «Купина» состоится 1 сентября 2026 года.

В министерстве подчеркнули, что для обычных пользователей миграция инфраструктуры пройдёт незаметно, а цифровые данные украинцев получат более надёжную защиту от киберугроз.

Что изменится для пользователей

В Минцифре отмечает, что переход будет постепенным. Электронные подписи, созданные по действующим алгоритмам, будут работать до окончания срока действия соответствующих сертификатов, поэтому досрочно перевыпускать ключи не потребуется.

Вместе с тем все документы, которые уже были подписаны КЭП, сохранят свой юридический статус. Для проверки таких документов информационные системы будут использовать прежние криптографические алгоритмы, тогда как новые операции постепенно будут осуществляться с применением стандарта «Купина».

Начиная с 1 сентября 2026 года, новые сертификаты квалифицированной электронной подписи будут генерироваться исключительно по новому алгоритму.

К чему призывают бизнес

Министерство рекомендует бизнесу и разработчикам уже сейчас проверить, поддерживает ли их программное обеспечение новый стандарт «Купина», а также уточнить у поставщиков или служб технической поддержки сроки внедрения необходимых обновлений.

В Минцифры отмечают, что своевременное обновление программного обеспечения поможет обеспечить бесперебойную работу бизнес-процессов, электронных сервисов и цифровых услуг после полного перехода на новый стандарт криптографической защиты.

Таким образом, предложенный Минцифры подход сочетает постепенный переход на новый криптографический стандарт с сохранением юридической силы уже созданных электронных подписей и документов.

Фактически это позволит избежать резкого перехода и обеспечить стабильную работу цифровых сервисов во время обновления инфраструктуры.

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