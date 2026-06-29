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Старые КЭП будут действовать до окончания срока действия сертификатов: Минцифры отложило переход на новые правила генерации электронных подписей

13:00, 29 июня 2026
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В Минцифре разъяснили, как Украина будет переходить на новый стандарт криптографической защиты «Купина» и что это будет означать для пользователей электронной подписи.
Старые КЭП будут действовать до окончания срока действия сертификатов: Минцифры отложило переход на новые правила генерации электронных подписей
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В Министерстве цифровой трансформации сообщили, что после анализа готовности рынка выяснилось, что части разработчиков информационных систем требуется дополнительное время для настройки программного обеспечения.

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Именно поэтому полный переход на новый стандарт криптографической защиты «Купина» состоится 1 сентября 2026 года.

В министерстве подчеркнули, что для обычных пользователей миграция инфраструктуры пройдёт незаметно, а цифровые данные украинцев получат более надёжную защиту от киберугроз.

Что изменится для пользователей

В Минцифре отмечает, что переход будет постепенным. Электронные подписи, созданные по действующим алгоритмам, будут работать до окончания срока действия соответствующих сертификатов, поэтому досрочно перевыпускать ключи не потребуется.

Вместе с тем все документы, которые уже были подписаны КЭП, сохранят свой юридический статус. Для проверки таких документов информационные системы будут использовать прежние криптографические алгоритмы, тогда как новые операции постепенно будут осуществляться с применением стандарта «Купина».

Начиная с 1 сентября 2026 года, новые сертификаты квалифицированной электронной подписи будут генерироваться исключительно по новому алгоритму.

К чему призывают бизнес

Министерство рекомендует бизнесу и разработчикам уже сейчас проверить, поддерживает ли их программное обеспечение новый стандарт «Купина», а также уточнить у поставщиков или служб технической поддержки сроки внедрения необходимых обновлений.

В Минцифры отмечают, что своевременное обновление программного обеспечения поможет обеспечить бесперебойную работу бизнес-процессов, электронных сервисов и цифровых услуг после полного перехода на новый стандарт криптографической защиты.

Таким образом, предложенный Минцифры подход сочетает постепенный переход на новый криптографический стандарт с сохранением юридической силы уже созданных электронных подписей и документов.

Фактически это позволит избежать резкого перехода и обеспечить стабильную работу цифровых сервисов во время обновления инфраструктуры.

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бизнес Украина Министерство цифровой трансформации электронная цифровая подпись

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