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Українці назвали головну причину участі в азартних іграх

21:55, 24 червня 2026
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70% вважають, що люди грають заради виграшу грошей.
Українці назвали головну причину участі в азартних іграх
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Міністерство цифрової трансформації презентувало перші результати дослідження щодо того, як українці ставляться до азартних ігор.

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Згідно з даними, 84% опитаних не вважають себе азартними людьми, тоді як лише 15% відносять себе до таких. Крім того, кожен третій респондент зазначив, що не знає особисто жодної людини, яка б грала в азартні ігри.

Попри це, тема азартних ігор залишається соціально чутливою: 75% українців вважають їх серйозним викликом для держави. Водночас фактичний досвід участі в таких іграх мають небагато громадян — протягом останнього року грали 5% опитаних, а за останній місяць — 2%.

Опитані вважають, що основною причиною участі в азартних іграх є бажання виграти гроші — так відповіли 70% респондентів. Далі йдуть азарт та емоції (41%). Вплив реклами, оточення, бажання розважитися або відволіктися від проблем називали значно рідше — приблизно 15–17% у кожному випадку.

За результатами дослідження, для більшості людей участь в азартних іграх не стає тривалою: 83% респондентів повідомили, що припинили грати. Серед причин — втрата інтересу (65%), фінансові витрати або нестача коштів (23%) та занепокоєння щодо можливого формування залежності (10%).

Щодо негативного досвіду, 83% опитаних заявили, що не стикалися з негативними наслідками азартних ігор. Також 93% українців повідомили, що протягом останнього року не позичали гроші знайомим для участі в іграх.

Дослідження показало, що більш обізнаними з механізмами відповідальної гри є саме ті, хто має досвід участі в азартних іграх. Серед тих, хто грав протягом останнього місяця, 71% знають про можливість отримати статистику власної гри, 67% — про принципи відповідальної гри, 60% — про встановлення фінансових і часових лімітів, а 51% — про реєстр осіб з обмеженим доступом до азартних ігор.

Окремо зафіксовано суспільний запит на посилення державного регулювання. 48% опитаних вважають пріоритетом обмеження реклами азартних ігор. Водночас лише 4% зазначили, що реклама впливає на їхнє особисте рішення грати.

Серед інших очікуваних кроків держави респонденти назвали посилення контролю за онлайн-казино (29%), боротьбу з нелегальним ринком (27%), контроль вікових обмежень (19%) та інформаційно-просвітницькі кампанії щодо ризиків (15%).

Також 78% опитаних переконані, що нелегальні казино завдають шкоди економіці. Загалом 74% підтримують посилення захисту від ігрової залежності, а 67% виступають за жорсткіше державне регулювання галузі.

Дослідження також виявило, що потенційно вищі ризики залученості до азартних ігор спостерігаються серед молоді та військових, тоді як щодо внутрішньо переміщених осіб таких підтверджень не зафіксовано.

Перший етап дослідження охопив 3 164 респонденти віком від 18 років, серед яких 415 представників молоді, 409 внутрішньо переміщених осіб та 404 військовослужбовці. Вибірка є репрезентативною за статтю, віком, типом населеного пункту та регіоном проживання, а похибка не перевищує 2%.

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Україна Міністерство цифрової трансформації

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