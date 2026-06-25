Коли після СЗЧ відновлюється забезпечення військовослужбовців – подробиці

Умови залежать від того, чи був військовослужбовець виключений зі списків попередньої частини.

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Після прибуття до нової військової частини військовослужбовця починають оформлювати та зараховувати до списків особового складу. Для військовослужбовців Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту порядок відновлення забезпечення залежить від того, чи був він виключений зі списків попередньої частини, нагадав Харківський обласний ТЦК та СП.

Якщо військовослужбовця виключили зі списків попередньої частини, у день прибуття його зараховують до списків особового складу нової частини. Після цього поновлюються грошове та речове забезпечення.

Якщо ж військовослужбовець не був виключений зі списків попередньої частини, його зараховують до списків тимчасово прибулого особового складу.

У такому випадку продовольче забезпечення поновлюється в день прибуття. Протягом семи днів після прибуття має бути виданий відповідний наказ або розпорядження.

Після цього військовослужбовця зараховують до списків постійного особового складу та відновлюють грошове і речове забезпечення.

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