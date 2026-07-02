НБУ запровадив нові вимоги щодо управління ризиком третіх сторін для банків, платіжних установ і страховиків

Із 1 липня набрали чинності нові вимоги щодо управління ризиками під час роботи із зовнішніми постачальниками та підрядниками.

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НБУ комплексно оновив нормативну базу з управління ризиками, запровадивши вимоги щодо управління ризиком третіх сторін. Нові правила поширюються на банки та банківські групи, надавачів фінансових платіжних послуг і страховиків, однак не встановлюють вимог до регулювання діяльності суб’єктів господарювання, які не перебувають під наглядом НБУ.

Навіщо НБУ запровадив нові вимоги

У Нацбанку зазначили, що зміни спрямовані на посилення операційної стійкості фінансового сектору та забезпечення безперервності його роботи в умовах зростання ризиків, пов’язаних із активним використанням банками, платіжними установами та страховиками послуг зовнішніх постачальників, підрядників, агентів, технологічних операторів та інших контрагентів.

Регулятор наголошує, що зовнішні постачальники можуть бути джерелом додаткових ризиків для безперервності діяльності установ, виконання ними зобов’язань, захисту інформації, кібербезпеки, дотримання законодавства, фінансової стійкості установ і стабільності фінансової системи загалом. Крім того, операції з коштами клієнтів і доступ до банківської чи фінансової таємниці, а також персональних даних потребують належних гарантій захисту інформації та інтересів вкладників і кредиторів.

У НБУ зазначили, що зміни розроблено з урахуванням міжнародних стандартів і європейських підходів, зокрема рекомендацій Базельського комітету з банківського нагляду, директив щодо платіжних послуг (RPSD) та платоспроможності страховиків (Solvency II).

Що зміниться для банків

Для банків і банківських груп зміни до Положення про організацію системи управління ризиками встановлюють вимоги щодо:

виявлення, оцінки, контролю, моніторингу та мінімізації ризиків, пов’язаних із залученням третіх сторін;

організації процесів ухвалення управлінських рішень, оцінки надійності контрагентів, контролю за виконанням ними своїх зобов’язань і своєчасного реагування на обставини, які можуть створити загрозу для стабільної діяльності банку;

попередньої оцінки контрагентів, аналізу їхнього фінансового стану, ділової репутації та операційної спроможності, постійного моніторингу, дотримання мінімальних вимог до договірних відносин без втручання в їхню комерційну складову та розроблення планів припинення співпраці;

визначення критеріїв, за яких співпраця банку з третьою стороною може створювати критичні ризики для безперервності діяльності банку та його клієнтів.

Зміни затверджено постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2026 року №70, яка набрала чинності 1 липня 2026 року.

Які вимоги встановили для надавачів платіжних послуг

Зміни до положень про авторизацію діяльності та систему управління надавачів фінансових платіжних послуг передбачають:

створення ефективних механізмів управління ризиком третіх сторін із дотриманням принципу пропорційності;

оцінку ризику третіх сторін на всіх етапах взаємодії з постачальником;

перевірку постачальника перед укладенням критичного договору;

належне документування процедур оцінки ризиків;

постійний моніторинг відповідності постачальників установленим вимогам;

визначення порядку дій у разі невідповідності постачальника встановленим вимогам;

забезпечення безперервності надання платіжних послуг з урахуванням ризику третіх сторін.

Відповідні зміни затверджено постановою Правління НБУ від 30 червня 2026 року №72, яка набрала чинності 1 липня 2026 року.

Що зміниться для страховиків

Для страховиків зміни до нормативних документів передбачають:

визначення критеріїв важливих функцій і процесів страховика;

вимоги до перевірки потенційного аутсорсера перед переданням йому важливих функцій;

розширення вимог до договорів з аутсорсерами щодо виконання важливих функцій;

оновлення вимог до змісту плану безперервної діяльності страховика.

Ці зміни затверджено постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2026 року №73, яка набрала чинності 1 липня 2026 року.

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