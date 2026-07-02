  1. В Украине

НБУ ввел новые требования к управлению рисками третьих сторон для банков, платежных учреждений и страховщиков

16:38, 2 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
С 1 июля вступили в силу новые требования к управлению рисками при работе с внешними поставщиками и подрядчиками.
НБУ ввел новые требования к управлению рисками третьих сторон для банков, платежных учреждений и страховщиков
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

НБУ комплексно обновил нормативную базу по управлению рисками, введя требования по управлению риском третьих сторон. Новые правила распространяются на банки и банковские группы, поставщиков финансовых платежных услуг и страховщиков, однако не устанавливают требований к регулированию деятельности субъектов хозяйствования, не находящихся под надзором НБУ.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Зачем НБУ ввел новые требования

В Нацбанке отметили, что изменения направлены на укрепление операционной устойчивости финансового сектора и обеспечение непрерывности его работы в условиях роста рисков, связанных с активным использованием банками, платежными учреждениями и страховщиками услуг внешних поставщиков, подрядчиков, агентов, технологических операторов и других контрагентов.

Регулятор подчеркивает, что внешние поставщики могут быть источником дополнительных рисков для непрерывности деятельности учреждений, выполнения ими обязательств, защиты информации, кибербезопасности, соблюдения законодательства, финансовой устойчивости учреждений и стабильности финансовой системы в целом. Кроме того, операции со средствами клиентов и доступ к банковской или финансовой тайне, а также к персональным данным требуют надлежащих гарантий защиты информации и интересов вкладчиков и кредиторов.

В НБУ отметили, что изменения разработаны с учетом международных стандартов и европейских подходов, в частности рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору, директив о платежных услугах (RPSD) и платежеспособности страховщиков (Solvency II).

Что изменится для банков

Для банков и банковских групп изменения в Положение об организации системы управления рисками устанавливают требования в отношении:

  • выявления, оценки, контроля, мониторинга и минимизации рисков, связанных с привлечением третьих сторон;
  • организации процессов принятия управленческих решений, оценки надежности контрагентов, контроля за выполнением ими своих обязательств и своевременного реагирования на обстоятельства, которые могут создать угрозу для стабильной деятельности банка;
  • предварительной оценки контрагентов, анализа их финансового состояния, деловой репутации и операционной способности, постоянного мониторинга, соблюдения минимальных требований к договорным отношениям без вмешательства в их коммерческую составляющую и разработки планов прекращения сотрудничества;
  • определения критериев, при которых сотрудничество банка с третьей стороной может создавать критические риски для непрерывности деятельности банка и его клиентов.

Изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 30 июня 2026 года № 70, которое вступило в силу 1 июля 2026 года.

Какие требования установлены для поставщиков платежных услуг

Изменения в положениях об авторизации деятельности и системе управления поставщиков финансовых платежных услуг предусматривают:

  • создание эффективных механизмов управления рисками третьих сторон с соблюдением принципа пропорциональности;
  • оценку рисков третьих сторон на всех этапах взаимодействия с поставщиком;
  • проверку поставщика перед заключением критически важного договора;
  • надлежащее документирование процедур оценки рисков;
  • постоянный мониторинг соответствия поставщиков установленным требованиям;
  • определение порядка действий в случае несоответствия поставщика установленным требованиям;
  • обеспечение непрерывности предоставления платежных услуг с учетом риска третьих сторон.

Соответствующие изменения утверждены постановлением Правления НБУ от 30 июня 2026 года № 72, которое вступило в силу 1 июля 2026 года.

Что изменится для страховщиков

Для страховщиков изменения в нормативных документах предусматривают:

  • определение критериев важных функций и процессов страховщика;
  • требования к проверке потенциального аутсорсера перед передачей ему важных функций;
  • расширение требований к договорам с аутсорсерами относительно выполнения важных функций;
  • обновление требований к содержанию плана непрерывной деятельности страховщика.

Эти изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 30 июня 2026 года № 73, которое вступило в силу 1 июля 2026 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НБУ Нацбанк банк

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

АРМА в цифрах: отчет о борьбе с коррупцией и анализ реализации имущества от элитных авто Maybach до тысяч тонн пшеницы

На запрос «Судебно-юридической газеты» АРМА предоставило развернутый ответ относительно своей антикоррупционной стратегии, раскрыв механизмы отбора управителей и свежую статистику реализации имущества за последние три года.

ТЦК не может игнорировать Закон о воинской обязанности: Верховный Суд объяснил, когда статус «снят» на самом деле означает «исключен» из учета

Ошибки в старых военных билетах стали проблемой в цифровую эпоху: после внесения данных в реестр «Обериг» многие исключенные из учета украинцы неожиданно получили статус военнообязанных.

ВСП объявил перерыв в рассмотрении кандидатуры Екатерины Сикоры в ВАКС после вопросов о декларировании имущества

ВСП рассмотрел кандидатуру Катерины Сикоры в Апелляционную палату ВАКС и объявил перерыв.

Последний шанс сохранить бронирование до 10 августа: бизнес имеет всего месяц для подтверждения зарплат

До 10 августа критически важные предприятия должны подать подтверждающие документы, иначе с 1 сентября их работники могут потерять отсрочки — новые предложения Минэкономики.

ВСП поддержал назначение Игоря Чайкина в АП ВАКС: детали собеседования и скандальные вопросы

Высший совет правосудия поддержал назначение Игоря Чайкина в Апелляционную палату ВАКС и внесёт представление Президенту.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]