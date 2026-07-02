НБУ ввел новые требования к управлению рисками третьих сторон для банков, платежных учреждений и страховщиков

С 1 июля вступили в силу новые требования к управлению рисками при работе с внешними поставщиками и подрядчиками.

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НБУ комплексно обновил нормативную базу по управлению рисками, введя требования по управлению риском третьих сторон. Новые правила распространяются на банки и банковские группы, поставщиков финансовых платежных услуг и страховщиков, однако не устанавливают требований к регулированию деятельности субъектов хозяйствования, не находящихся под надзором НБУ.

Зачем НБУ ввел новые требования

В Нацбанке отметили, что изменения направлены на укрепление операционной устойчивости финансового сектора и обеспечение непрерывности его работы в условиях роста рисков, связанных с активным использованием банками, платежными учреждениями и страховщиками услуг внешних поставщиков, подрядчиков, агентов, технологических операторов и других контрагентов.

Регулятор подчеркивает, что внешние поставщики могут быть источником дополнительных рисков для непрерывности деятельности учреждений, выполнения ими обязательств, защиты информации, кибербезопасности, соблюдения законодательства, финансовой устойчивости учреждений и стабильности финансовой системы в целом. Кроме того, операции со средствами клиентов и доступ к банковской или финансовой тайне, а также к персональным данным требуют надлежащих гарантий защиты информации и интересов вкладчиков и кредиторов.

В НБУ отметили, что изменения разработаны с учетом международных стандартов и европейских подходов, в частности рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору, директив о платежных услугах (RPSD) и платежеспособности страховщиков (Solvency II).

Что изменится для банков

Для банков и банковских групп изменения в Положение об организации системы управления рисками устанавливают требования в отношении:

выявления, оценки, контроля, мониторинга и минимизации рисков, связанных с привлечением третьих сторон;

организации процессов принятия управленческих решений, оценки надежности контрагентов, контроля за выполнением ими своих обязательств и своевременного реагирования на обстоятельства, которые могут создать угрозу для стабильной деятельности банка;

предварительной оценки контрагентов, анализа их финансового состояния, деловой репутации и операционной способности, постоянного мониторинга, соблюдения минимальных требований к договорным отношениям без вмешательства в их коммерческую составляющую и разработки планов прекращения сотрудничества;

определения критериев, при которых сотрудничество банка с третьей стороной может создавать критические риски для непрерывности деятельности банка и его клиентов.

Изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 30 июня 2026 года № 70, которое вступило в силу 1 июля 2026 года.

Какие требования установлены для поставщиков платежных услуг

Изменения в положениях об авторизации деятельности и системе управления поставщиков финансовых платежных услуг предусматривают:

создание эффективных механизмов управления рисками третьих сторон с соблюдением принципа пропорциональности;

оценку рисков третьих сторон на всех этапах взаимодействия с поставщиком;

проверку поставщика перед заключением критически важного договора;

надлежащее документирование процедур оценки рисков;

постоянный мониторинг соответствия поставщиков установленным требованиям;

определение порядка действий в случае несоответствия поставщика установленным требованиям;

обеспечение непрерывности предоставления платежных услуг с учетом риска третьих сторон.

Соответствующие изменения утверждены постановлением Правления НБУ от 30 июня 2026 года № 72, которое вступило в силу 1 июля 2026 года.

Что изменится для страховщиков

Для страховщиков изменения в нормативных документах предусматривают:

определение критериев важных функций и процессов страховщика;

требования к проверке потенциального аутсорсера перед передачей ему важных функций;

расширение требований к договорам с аутсорсерами относительно выполнения важных функций;

обновление требований к содержанию плана непрерывной деятельности страховщика.

Эти изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 30 июня 2026 года № 73, которое вступило в силу 1 июля 2026 года.

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