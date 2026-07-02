Может ли военная часть занять частный дом: какие права имеет владелец

Могут ли военные без согласия владельца зайти в частный дом во время военного положения, когда это разрешает закон и какие права в такой ситуации имеют владельцы жилья – разбираемся на основании Конституции, законодательства и позиции Верховного Суда.

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С момента полномасштабного вторжения вопрос самовольного возгорания жилья военными становится все более актуальным. Особенно в прифронтовых общинах. Но на самом деле здесь у нас две стороны медали: в связи с приближением фронта, перед военными встает насущная потребность в жилье, с другой стороны – есть люди, которые покинули свои дома и даже не подозревают о том, что в их доме кто-то проживает. Для кого это уже привычная картина военного времени, для других – повод задуматься над тем, где проходит граница между потребностями обороны государства и правом частной собственности.

Законно ли военным занимать частный дом без ведома и разрешения собственника и означает ли военное положение, что права собственности больше не действуют по закону? «Судебно-юридическая газета» разбиралась, что предусматривает украинское законодательство.

Прежде всего следует понимать: даже во время военного положения право частной собственности не прекращается. Конституция Украины продолжает действовать, хотя некоторые права и свободы могут быть временно ограничены.

Одной из основных гарантий статья 30 Конституции Украины, которая устанавливает, что каждому гарантируется неприкосновенность жилья. Проникновение в жилище или другое владение лица, проведение в нем осмотра или обыска допускается только по мотивированному решению суда. Исключение – безотлагательные случаи, связанные со спасением жизни людей, имущества или непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступления.

В то же время часть вторая статьи 64 Конституции определяет перечень прав, которые не могут быть ограничены даже во время военного положения. Право собственности в этот перечень не входит. Это означает, что в условиях войны государство может устанавливать отдельные ограничения пользования имуществом, но исключительно на основании закона и в пределах предусмотренных им полномочий.

Именно эта норма нередко рождает ошибочное убеждение, что военные могут беспрепятственно занимать любое жилье. В действительности закон устанавливает более сложный механизм.

Что на самом деле разрешает Закон о военном положении

Основной нормой, на которую ссылаются в таких ситуациях, пункт 17 части первой статьи 8 Закона Украины «О правовом режиме военного положения». Он предусматривает, что во время действия военного положения военное командование вместе с военными администрациями могут устанавливать военно-квартирную повинность для физических и юридических лиц по расквартированию военнослужащих, правоохранителей, сил гражданской защиты, эвакуированного населения, а также воинских частей, подразделений и учреждений. Сама формулировка этой нормы имеет принципиальное значение.

Следует отметить, что закон не говорит, что любой военнослужащий получает право самостоятельно выбирать жилье для проживания. Полномочия по установлению военно-квартирной повинности принадлежат не отдельному военному, а военному командованию, действующему совместно с военными администрациями. Другими словами, законодатель предусмотрел административную процедуру, а не право на самопроизвольное заселение.

Более того, Закон Украины «О правовом режиме военного положения» не содержит никакой нормы, которая прямо позволяла бы военнослужащим без какого-либо решения компетентных органов взламывать двери частного дома только потому, что он пуст или владельцы длительное время не проживают в нем. Это важный юридический нюанс, который часто остается без внимания.

Могут ли военные сломать двери и заселиться без согласия владельца

У собственников жилья, расположенного на территориях, приближенных к линии фронта, чаще всего возникает именно этот вопрос. Действующее законодательство не содержит нормы, которая прямо позволяла бы военным без какого-либо решения уполномоченных органов проникать в частный дом путем взлома дверей или других препятствий только потому, что собственник отсутствует.

В то же время возникают ситуации, когда военные вынуждены действовать немедленно, когда выполняют боевое задание для защиты личного состава или гражданского населения. В таких случаях, чтобы оценить законность конкретных действий, следует учитывать все обстоятельства, а не только факт проникновения в жилище.

Если речь идет о территории, где активные боевые действия уже не ведутся, а здание используется именно для проживания военнослужащих или размещения подразделения, такое пользование должно осуществляться в пределах механизмов, предусмотренных законодательством, а не путем самовольного захвата имущества.

Как оформляется использование частного жилья

Порядок обеспечения военнослужащих жильем определен, в частности, Приказом Министерства обороны Украины от 31 июля 2017 № 380, которым утверждена Инструкция по организации обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины и членов их семей жилыми помещениями.

Документ предполагает возможность аренды жилья для военных. «В случае невозможности предоставления военнослужащим служебных жилых помещений (служебной жилой площади), воинская часть в лице командира воинской части обязана арендовать жилье в соответствии с законодательством Украины. Военная часть имеет право арендовать жилье (кровать- места, комнаты в общежитиях, квартиры и т.д.) в пределах имеющегося финансового ресурса, предусмотренного сметой воинской части этой цели.

Жилье арендуется у предприятий, учреждений, организаций и граждан независимо от формы собственности, о чем заключается соответствующий договор аренды жилья», – говорится в документе.

В таких случаях между владельцем дома или квартиры и командиром воинской части заключается договор аренды. Именно он определяет порядок использования помещения, сроки проживания и ответственность сторон. В результате владелец получает официальное подтверждение того, кто пользуется его имуществом, а воинская часть – законные основания для проживания личного состава.

Кто должен оплачивать коммунальные услуги

Самый практичный вопрос – кто должен платить за электроэнергию, газ, воду или другие коммунальные услуги, если военные живут в доме. Когда договор надлежащим образом оформлен, расходы по коммунальные услуги могут нести воинская часть согласно условиям договора и финансироваться Министерством обороны Украины. Но самые большие проблемы возникают, когда документы не оформлены.

В таком случае все счета посылаются владельцу дома. Поставщики коммунальных услуг не расследуют, кто действительно живет в доме. Потребителем является собственник или лицо, на которое открыт лицевой счет. И в результате могут накапливаться большие долги, и когда владелец возвращается домой, часто именно владелец должен платить десятки тысяч гривен за электроэнергию или газ.

Поэтому владельцы домов должны обращаться в местную военную администрацию или непосредственно в командование воинской части для решения вопроса документально.

Что делать владельцу, если в его доме проживают военные

В первую очередь следует: обратиться в местную военную администрацию, выяснить, какая именно воинская часть пользуется жильем, инициировать заключение договора аренды или иного документа, подтверждающего законность пользования, зафиксировать показатели счетчиков и техническое состояние дома, хранить все документы, которые могут подтвердить период фактического использования жилья военными.

Такие документы могут стать важными доказательствами в случае возникновения спора по поводу коммунальных платежей или возмещения нанесенного ущерба.

Что говорит Верховный Суд о неприкосновенности жилья

Позиция Верховного Суда подтверждает, что право на неприкосновенность жилья остается одной из фундаментальных конституционных гарантий. Суд неоднократно подчеркивал: сам по себе факт отсутствия собственника или убеждения другого лица в законности своих действий не дает права проникать в чужое жилье без предусмотренных законом оснований.

Так, в апреле 2024 года Верховный Суд, рассматривая дело № 722/151/20 о незаконном проникновении на территорию частного домовладения, пришел к выводу, что даже должностные лица органа местного самоуправления не могут самостоятельно заходить в чужое владение без согласия собственника, ссылаясь только на то, что считают свои. Суд подчеркнул, что уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности жилья, предусмотренная статьей 162 Уголовного кодекса Украины является одной из гарантий реализации статьи 30 Конституции Украины и статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В другой правовой позиции Верховный Суд обратил внимание, что понятие проникновения охватывает не только физическое попадание в помещение, но и юридический аспект – наличие или отсутствие законного права находиться в этом жилье. Об этом свидетельствует Постановление ККС ВС от 12 марта 2024 г. по делу № 722/151/20. Если такого права нет, пребывание в чужом доме может считаться незаконным. Именно поэтому даже в условиях военного положения следует различать две разные правовые ситуации.

Первое – когда жилье используется на основании решения военного командования и военной администрации в пределах военно-квартирной повинности, предусмотренной пунктом 17 части первой статьи 8 Закона Украины «О правовом режиме военного положения». Вторая – когда отдельные личности самостоятельно занимают частный дом без какого-либо решения уполномоченных органов. Закон не содержит нормы, которая предоставляла бы военнослужащим общее право самостоятельно проникать в любое частное жилье только через введение военного положения. Такой вывод следует из системного анализа Конституции Украины, Закона «О правовом режиме военного положения» и сложившейся судебной практики.

В итоге отметим, что военное положение действительно позволяет государству ограничивать некоторые права собственности и использовать частные дома для оборонных целей. Пункт 17 части первой статьи 8 Закона Украины «О правовом режиме военного положения» предусматривает такую ​​возможность и вводит механизм воинского долга по жилью. Но это не гарантирует, что любой военный может свободно проникать в чужой дом или ломать дверь просто потому, что никто их не владеет. Это не предусмотрено законом.

Военное командование и военные администрации принимают решение об использовании оборонного жилья, и единственный способ, которым отношения могут быть еще урегулированы, это официальное оформление использования жилья. Если военные уже используют здание, владелец недвижимости не должен ждать, пока долги вырастут или споры упадут. Чем раньше можно формализовать правовые отношения, тем больше шансов решить какие-либо проблемы после прекращения использования жилья.

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