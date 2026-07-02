За интимное фото в мессенджере можно получить не только блокировку, но и штраф или даже срок — что говорит закон и какие нововведения готовят в 2026 году.

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Интимная переписка в мессенджерах и социальных сетях давно стала привычным явлением. В то же время далеко не все пользователи задумываются, что отправка откровенных фотографий или видео может иметь не только личные, но и юридические последствия. Украинское законодательство предусматривает ответственность как за сексуальные домогательства в электронном общении, так и за незаконное распространение интимных материалов, особенно если это касается детей или осуществляется без согласия человека.

При этом вид ответственности зависит от конкретных обстоятельств: от административного штрафа до многолетнего лишения свободы.

Когда отправка интимных фото становится нарушением закона

Сам по себе обмен интимными фотографиями между совершеннолетними лицами, который происходит добровольно и по взаимному согласию, не является правонарушением. Однако ситуация кардинально меняется, если одна из сторон не давала согласия на получение таких материалов или их дальнейшее распространение.

Нарушением закона могут признаваться, в частности, следующие действия:

отправка нежелательных интимных фотографий или видео другому лицу;

систематическая отправка сообщений сексуального характера вопреки воле адресата;

распространение чужих интимных фото или видео без разрешения лица, которое на них изображено;

шантаж с использованием интимных материалов;

изготовление или распространение интимных материалов с участием детей;

отправка или демонстрация порнографических материалов несовершеннолетним.

В зависимости от конкретных обстоятельств такие действия могут квалифицироваться как административное правонарушение или как уголовное преступление.

Какая ответственность предусмотрена действующим законодательством

В различных ситуациях могут применяться нормы Кодекса Украины об административных правонарушениях и Уголовного кодекса Украины.

Административная ответственность наступает, когда действия содержат признаки сексуального домогательства или других форм насилия по признаку пола.

Уголовная ответственность может наступать, в частности, в случаях:

незаконного распространения интимных материалов, если такие действия содержат признаки преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Украины;

изготовления или распространения детской порнографии;

сексуальной эксплуатации детей;

вовлечения несовершеннолетних в проституцию;

принуждения лица к созданию порнографических материалов;

других преступлений, предусмотренных статьями 301–303 Уголовного кодекса Украины.

Наиболее строгие санкции за такие преступления могут предусматривать до 15 лет лишения свободы.

Интимные сообщения без согласия адресата: когда наступает ответственность

Еще в 2024 году Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №3733-IX, который предусматривает ответственность за отправку оскорбительных сообщений сексуального характера.

Документ дополнил Кодекс Украины об административных правонарушениях новыми статьями:

173-6 — совершение насилия по признаку пола;

173-7 — сексуальное домогательство;

173-8 — невыполнение срочного запретительного предписания либо несообщение о месте временного пребывания.

Законом впервые определено понятие сексуального домогательства. Под ним понимается умышленное совершение вопреки воле человека оскорбительных или унизительных действий сексуального характера, выраженных словами, жестами, движениями или другими невербальными способами, в том числе с использованием электронных коммуникаций.

Именно поэтому нежелательные «нюдсы», так называемые «дикпики», интимные сообщения или другие материалы сексуального характера, которые отправляются без согласия адресата, могут расцениваться как сексуальное домогательство.

За такие действия предусмотрено административное наказание:

штраф от 1 360 до 2 720 гривен;

или общественные работы;

или исправительные работы сроком до одного месяца с удержанием 20% заработка.

Таким образом, даже обычное сообщение в мессенджере может иметь юридические последствия, если оно содержит непристойное сексуальное содержание и отправляется вопреки воле другого человека.

От штрафа до 15 лет лишения свободы: какие изменения предлагают в Уголовный кодекс

В июне 2026 года Верховная Рада получила законопроект №15294, который предусматривает существенное усиление ответственности за преступления, связанные с детской порнографией и сексуальной эксплуатацией детей.

Документ предлагает сосредоточить уголовную ответственность прежде всего на защите детей, одновременно декриминализировав отдельные действия с порнографической продукцией между совершеннолетними лицами.

Среди ключевых изменений законопроекта:

за распространение или сбыт порнографических материалов среди несовершеннолетних предлагается установить наказание от штрафа до 5 лет лишения свободы;

если такие действия совершаются в отношении малолетних детей — наказание составит от 3 до 7 лет лишения свободы;

принуждение совершеннолетнего лица к созданию порнографических материалов предлагается наказывать лишением свободы на срок от 3 до 8 лет;

за наиболее тяжкие преступления, связанные с детской порнографией, повторным совершением таких деяний, деятельностью организованных групп либо когда преступление совершают родители, опекуны или другие лица, ответственные за ребенка, наказание может составлять от 10 до 15 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности;

также законопроект усиливает ответственность за создание мест разврата, сексуальные шоу с участием детей и вовлечение несовершеннолетних в проституцию — максимальные сроки наказания предлагается увеличить до 12–15 лет лишения свободы в зависимости от состава преступления.

Наряду с усилением ответственности за преступления против детей законопроект предусматривает и изменение подхода к уголовно-правовому регулированию оборота порнографической продукции между совершеннолетними лицами. В частности, предлагается исключить из-под уголовной ответственности ввоз, изготовление, хранение, перевозку, пересылку, иное перемещение, а также сбыт и распространение порнографических материалов, если они осуществляются между совершеннолетними лицами.

Таким образом, уголовную ответственность в этой сфере предлагается сосредоточить прежде всего на деяниях, связанных с детской порнографией, сексуальной эксплуатацией детей и вовлечением в такие действия малолетних и несовершеннолетних лиц.

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