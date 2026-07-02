РРО на рынках и ярмарках: когда ФЛП может не применять кассовый аппарат

Для розничной торговли на рынках, на ярмарках при превышении 500 тыс. грн на одно предприятие РРО является обязательным.

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При розничной торговле на рынках и ярмарках ФЛП могут не применять РРО и/или ПРРО, однако только при условии, что годовой объем расчетных операций не превышает 500 тыс. грн на одного субъекта хозяйствования. В случае превышения этого лимита применение становится обязательным.

Как поясняет Главное управление ГНС в Днепропетровской области, согласно п. 296.10 Налогового кодекса Украины (НКУ), РРО и/или ПРРО не применяются плательщиками единого налога первой группы.

Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от 23.08.2000 №1336 «Об обеспечении реализации статьи 10 Закона Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг», субъекты предпринимательской деятельности имеют право осуществлять розничную торговлю на рынках и ярмарках (за исключением расположенных на их территории магазинов, киосков, палаток, павильонов, помещений контейнерного типа) без применения РРО и/или ПРРО с использованием расчетных книжек и книг учета расчетных операций.

При этом установлен предельный годовой объем расчетных операций по продаже товаров (оказанию услуг), при превышении которого применение РРО и/или ПРРО является обязательным. Для розничной торговли на рынках и ярмарках этот лимит составляет 500 тыс. грн на одного субъекта хозяйствования.

Кроме того, согласно п. 2 приложения к постановлению Кабинета Министров Украины от 07.02.2001 №121 «О сроках перевода субъектов предпринимательской деятельности на учет расчетных операций в наличной и безналичной форме с применением РРО» (с изменениями и дополнениями), в случае превышения установленного предельного объема расчетных операций субъект хозяйствования обязан в течение одного месяца с даты превышения зарегистрировать РРО и/или ПРРО и осуществлять расчеты с их применением.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», налоговая служба объяснила, в каких случаях субъекты хозяйствования обязаны применять РРО или ПРРО, когда необходимо выдавать фискальный чек при наличных и безналичных расчетах, а также какие правила действуют для дистанционной оплаты товаров и услуг.

Законодательство Украины одинаково регулирует как наличные, так и безналичные расчеты, в частности осуществляемые через POS-терминалы или платежные сервисы с использованием реквизитов платежных карт при продаже товаров или оказании услуг через интернет. Поэтому необходимость применения РРО/ПРРО при получении оплаты за товары, работы или услуги определяется не формой оплаты, а способом ее осуществления.