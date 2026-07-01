Фискальный чек при онлайн-оплате: когда его нужно выдавать покупателю

Налоговая служба объяснила, в каких случаях предприятия обязаны применять РРО или ПРРО, когда нужно выдавать фискальный чек во время наличных и безналичных расчетов, а также какие правила действуют для дистанционной оплаты товаров и услуг.

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Правовые основы применения регистраторов расчетных операций (РРО) и/или программных регистраторов расчетных операций (ПРРО) в сфере торговли, общественного питания и услуг определены Законом Украины № 265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг».

Действие Закона № 265 распространяется на всех субъектов хозяйствования, их хозяйственные единицы и уполномоченных представителей, осуществляющих расчетные операции как в наличной, так и в безналичной форме.

Согласно преамбуле Закона № 265, установление случаев неприменения РРО/ПРРО другими законами, кроме Налогового кодекса Украины, не допускается.

Обязанность применять РРО/ПРРО зависит не от формы оплаты (наличной или безналичной), а от обстоятельств осуществления хозяйственной операции. Такая обязанность возникает в случаях, прямо предусмотренных законодательством, с учетом установленных им исключений, напоминает Налоговая служба.

Законодательство Украины одинаково регулирует как наличные, так и безналичные расчеты, в том числе осуществляемые через POS-терминалы или платежные сервисы с использованием реквизитов платежных карт при продаже товаров или предоставлении услуг через сеть Интернет. Поэтому необходимость применения РРО/ПРРО при получении оплаты за товары, работы или услуги определяется не формой оплаты, а способом ее осуществления.

Для субъекта хозяйствования, на которого распространяется действие Закона № 265, решающее значение имеет не способ оплаты, выбранный покупателем, а способ оплаты, предложенный покупателю самим субъектом хозяйствования.

Порядок проведения расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг, а также порядок применения РРО/ПРРО определены статьей 3 Закона № 265.

При этом Закон № 265 не устанавливает конкретного срока, в течение которого должна быть проведена фискализация расчетной операции, а лишь возлагает обязанность осуществить ее.

Вместе с тем абзацем третьим части одиннадцатой статьи 8 Закона Украины от 12.05.1991 № 1023-XII «О защите прав потребителей» предусмотрено, что расчетный документ должен быть выдан или сформирован в электронной форме не позднее момента передачи товара либо предоставления услуги.

Таким образом, именно эта норма определяет предельный срок, в который покупателю (потребителю) должен быть предоставлен расчетный документ.

Следовательно, если расчет осуществляется дистанционно, фискальный кассовый чек должен быть выдан потребителю во время проведения расчета либо, в любом случае, не позднее момента получения им товара или услуги.

Бумажные и электронные фискальные кассовые чеки имеют одинаковую юридическую силу, поэтому могут предоставляться потребителю в любой из этих форм.

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