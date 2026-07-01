Фіскальний чек при онлайн-оплаті: коли його потрібно видавати покупцю

Податкова служба пояснила, у яких випадках суб'єкти господарювання зобов'язані застосовувати РРО або ПРРО, коли потрібно видавати фіскальний чек під час готівкових і безготівкових розрахунків, а також які правила діють для дистанційної оплати товарів і послуг.

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Правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг визначені Законом України № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

Дія Закону № 265 поширюється на всіх суб’єктів господарювання, їх господарські одиниці та уповноважених представників, які здійснюють розрахункові операції як у готівковій, так і в безготівковій формі.

Відповідно до преамбули Закону № 265, встановлення випадків незастосування РРО/ПРРО іншими законами, крім Податкового кодексу України, не допускається.

Обов’язок застосовувати РРО/ПРРО залежить не від форми оплати (готівкової чи безготівкової), а від обставин здійснення господарської операції. Такий обов’язок виникає у випадках, прямо визначених законодавством, з урахуванням передбачених ним винятків, нагадує Податкова служба.

Законодавство України однаково регулює як готівкові, так і безготівкові розрахунки, зокрема ті, що здійснюються через POS-термінали або платіжні сервіси з використанням реквізитів платіжних карток під час продажу товарів чи надання послуг через мережу Інтернет. Тому необхідність застосування РРО/ПРРО при отриманні оплати за товари, роботи чи послуги визначається не формою оплати, а способом її здійснення.

Для суб’єкта господарювання, на якого поширюється дія Закону № 265, вирішальним є не спосіб оплати, обраний покупцем, а спосіб оплати, який запропоновано покупцю самим суб’єктом господарювання.

Порядок проведення розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також порядок застосування РРО/ПРРО визначені статтею 3 Закону № 265.

При цьому Закон № 265 не встановлює конкретного часу, протягом якого має бути проведена фіскалізація розрахункової операції, а лише покладає обов’язок здійснити її.

Водночас абзацом третім частини одинадцятої статті 8 Закону України від 12.05.1991 № 1023-XII «Про захист прав споживачів» передбачено, що розрахунковий документ повинен бути виданий або сформований в електронній формі не пізніше моменту передачі товару чи надання послуги.

Отже, саме ця норма визначає граничний строк, у який покупцю (споживачу) має бути наданий розрахунковий документ.

Таким чином, якщо розрахунок здійснюється дистанційно, фіскальний касовий чек повинен бути виданий споживачу під час проведення розрахунку або, в будь-якому разі, не пізніше моменту отримання ним товару чи послуги.

Паперові та електронні фіскальні касові чеки мають однакову юридичну силу, тому можуть надаватися споживачу в будь-якій із цих форм.

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