Одним із найпоширеніших порушень є в'їзд транспортом на пляжі, у прибережні захисні смуги та інші території, де це заборонено. Залежно від місця та обставин порушення можуть застосовуватися норми Водного кодексу України, КУпАП, законодавства про природно-заповідний фонд або правила благоустрою.

Розмір штрафу залежить від того, яку саме норму законодавства порушено, і може становити від 340 грн до 15 300 грн, а за окремі правопорушення, вчинені на територіях природно-заповідного фонду, — до 30 600 грн.

Купання всупереч офіційній забороні

Якщо особа ігнорує встановлену заборону на купання, не виконує законні вимоги рятувальників ДСНС або поліцейських чи порушує місцеві правила благоустрою, до неї можуть бути застосовані заходи адміністративної відповідальності.

Залежно від обставин можуть застосовуватися:

стаття 188-16 КУпАП — за невиконання законних вимог посадових осіб у сфері цивільного захисту;

стаття 185 КУпАП — за злісну непокору законній вимозі поліцейського;

стаття 152 КУпАП — за порушення правил благоустрою, якщо відповідна заборона встановлена рішенням органу місцевого самоврядування.

Засмічення пляжу

За залишене сміття, викидання недопалків, пляшок або інші порушення правил благоустрою населеного пункту може наставати відповідальність за статтею 152 КУпАП.

Для громадян штраф становить від 340 до 1 360 грн, а для посадових осіб і фізичних осіб-підприємців — від 850 до 1 700 грн.

Незаконне користування платними шезлонгами чи парасольками

На багатьох комерційних пляжах користування шезлонгами, пляжними парасолями, бунгало та іншим обладнанням є платною послугою. Самовільне користування таким майном саме по собі не утворює окремого адміністративного правопорушення, однак залежно від конкретних обставин дії особи можуть стати підставою для цивільно-правової відповідальності, а в окремих випадках — містити ознаки адміністративного або кримінального правопорушення. Крім того, власник майна має право вимагати відшкодування завданих збитків у встановленому законом порядку.

Незаконний вилов риби, креветок, мідій та інших водних біоресурсів

Під час відпочинку на морі чи біля інших водойм необхідно дотримуватися Правил любительського рибальства. Незаконний вилов риби, креветок, мідій, рапанів, раків та інших водних біоресурсів, перевищення добових норм вилову, використання заборонених знарядь лову або вилов у заборонений період тягнуть адміністративну відповідальність за статтею 85 КУпАП.

За порушення правил рибальства передбачено попередження або штраф від 34 до 170 грн, а за грубі порушення — від 340 до 680 грн із можливою конфіскацією знарядь лову та незаконно добутих водних біоресурсів.

Крім цього, порушник зобов'язаний відшкодувати збитки за кожну незаконно виловлену особину відповідно до затверджених державою такс. Якщо ж незаконний вилов завдав істотної шкоди, може наставати кримінальна відповідальність за статтею 249 Кримінального кодексу України.

Відпочинок із собакою всупереч місцевим правилам

Органи місцевого самоврядування можуть встановлювати правила щодо перебування домашніх тварин на пляжах. За їх порушення, а також за неприбирання за твариною може наставати адміністративна відповідальність, зокрема за статтею 152 КУпАП.

Порушення правил пожежної безпеки

Якщо пляж розташований у лісовій або природоохоронній зоні, розпалювання багаття чи використання відкритого вогню у заборонених місцях може тягнути адміністративну відповідальність за статтею 77 КУпАП.

Для громадян штраф становить від 1 530 до 4 590 грн, а в період особливого пожежонебезпечного режиму контроль за такими порушеннями є більш суворим.

За збір грибів і ягід можуть оштрафувати

Відповідно до статті 70 Кодексу України про адміністративні правопорушення, самовільне збирання дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід та інших лісових ресурсів на ділянках, де така діяльність заборонена або здійснюється лише за спеціальним дозволом (лісовим квитком), тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 51 грн), а на посадових осіб — від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 119 грн).

Такі самі штрафи передбачені й за збирання дикорослих плодів, горіхів, грибів та ягід із порушенням установлених строків їх заготівлі.

Крім штрафу, порушників можуть зобов'язати відшкодувати збитки, завдані лісовому господарству, якщо такі збитки будуть встановлені.

В умовах воєнного стану громадянам слід особливо уважно ставитися до вибору місця для відпочинку. Купатися та відпочивати рекомендується лише на офіційно відкритих пляжах, які пройшли необхідні перевірки, зокрема щодо відсутності вибухонебезпечних предметів, та щодо яких місцевими органами влади ухвалено рішення про відкриття купального сезону. Відвідування неофіційних пляжів або місць, де купання заборонене, може становити загрозу для життя та здоров'я.

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