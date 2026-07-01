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МОН затвердило нові критерії для визначення критично важливих установ у сфері освіти і науки

11:49, 1 липня 2026
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Підставою для надання статусу критично важливої установи є відповідність одному або кільком затвердженим критеріям.
МОН затвердило нові критерії для визначення критично важливих установ у сфері освіти і науки
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Міністерство освіти і науки України затвердило нові критерії, за якими визначатимуть підприємства, установи та організації, що мають критично важливе значення для галузі національної економіки у сфері освіти і науки. Відповідний наказ № 960 від 18 червня 2026 року зареєстровано в Міністерстві юстиції 23 червня. Він набрав чинності з дня офіційного опублікування – з 26 червня.

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Наказом встановлено, що підставою для надання статусу критично важливої установи є відповідність одному або кільком затвердженим критеріям.

Одночасно МОН визнало таким, що втратив чинність, попередній наказ від 6 січня 2025 року, який регулював порядок визначення важливих для галузі підприємств, установ і організацій.

Критерії, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, які мають критично важливе значення для галузі національної економіки у сфері освіти і науки:

  1. Виконання завдань щодо реалізації державної політики у сферах, що належать до компетенції Міністерства освіти і науки України, у тому числі наукового та методичного забезпечення освіти, координації певного складника системи освіти (напряму складника системи освіти) на загальнодержавному рівні; виконання наукових (науково-технічних) робіт за державним замовленням на науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію, спільних прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок на замовлення держави і бізнесу, а також за державним оборонним замовленням, його складовими частинами, наукових (науково-технічних) проєктів, які містять інформацію з обмеженим доступом і виконуються з відповідними обмеженнями доступу до неї.
  2. Виконання завдань щодо адміністрування, забезпечення ведення та функціонування, технічної підтримки, технічного та технологічного забезпечення створення, впровадження, супроводження та модернізації програмного забезпечення Єдиної державної електронної бази з питань освіти, Автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту, Національної електронної науково-інформаційної системи, Національного репозитарію академічних текстів, інших електронних баз даних та реєстрів, інформаційних систем, електронних ресурсів та сервісів у сферах, що належать до компетенції Міністерства освіти і науки України.
  3. Виконання державних контрактів на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за державним замовленням на рівнях вищої освіти (не менше 30 % від загального контингенту здобувачів освіти).
  4. Виконання завдань та/або функцій, що передбачені законами України, іншими нормативно-правовими актами, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, що не можуть бути делеговані, передані на виконання іншим підприємствам відповідно до законодавства у сфері освіти і науки, виконання наукових (науково-технічних) проєктів, реалізація яких здійснюється відповідно до міжнародних договорів та які зареєстровані відповідно до статті 66 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».
  5. Наявність у наукової установи, закладу вищої освіти чинного Свідоцтва про державну атестацію та віднесення їх за результатами державної атестації до груп А та/або Б за науковим напрямом "Аграрно-ветеринарний", "Біомедичний", "Гуманітарно-мистецький", "Інженерно-технологічний", "Природничо-математичний", "Суспільний", "Безпековий" або наявність чинного Свідоцтва про державну атестацію наукової установи, закладу вищої освіти за науковим напрямом "Військові науки".
  6. Підприємство, установа, організація є відповідальним за збереження наукового об'єкта, що включений до Державного реєстру наукових об'єктів, що становлять національне надбання.
  7. Здійснення управління об'єктом критичної інфраструктури у секторі «Наукові дослідження та розробки».

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