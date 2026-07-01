МОН затвердило нові критерії для визначення критично важливих установ у сфері освіти і науки

Підставою для надання статусу критично важливої установи є відповідність одному або кільком затвердженим критеріям.

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Міністерство освіти і науки України затвердило нові критерії, за якими визначатимуть підприємства, установи та організації, що мають критично важливе значення для галузі національної економіки у сфері освіти і науки. Відповідний наказ № 960 від 18 червня 2026 року зареєстровано в Міністерстві юстиції 23 червня. Він набрав чинності з дня офіційного опублікування – з 26 червня.

Наказом встановлено, що підставою для надання статусу критично важливої установи є відповідність одному або кільком затвердженим критеріям.

Одночасно МОН визнало таким, що втратив чинність, попередній наказ від 6 січня 2025 року, який регулював порядок визначення важливих для галузі підприємств, установ і організацій.

Критерії, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, які мають критично важливе значення для галузі національної економіки у сфері освіти і науки:

Виконання завдань щодо реалізації державної політики у сферах, що належать до компетенції Міністерства освіти і науки України, у тому числі наукового та методичного забезпечення освіти, координації певного складника системи освіти (напряму складника системи освіти) на загальнодержавному рівні; виконання наукових (науково-технічних) робіт за державним замовленням на науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію, спільних прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок на замовлення держави і бізнесу, а також за державним оборонним замовленням, його складовими частинами, наукових (науково-технічних) проєктів, які містять інформацію з обмеженим доступом і виконуються з відповідними обмеженнями доступу до неї. Виконання завдань щодо адміністрування, забезпечення ведення та функціонування, технічної підтримки, технічного та технологічного забезпечення створення, впровадження, супроводження та модернізації програмного забезпечення Єдиної державної електронної бази з питань освіти, Автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту, Національної електронної науково-інформаційної системи, Національного репозитарію академічних текстів, інших електронних баз даних та реєстрів, інформаційних систем, електронних ресурсів та сервісів у сферах, що належать до компетенції Міністерства освіти і науки України. Виконання державних контрактів на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за державним замовленням на рівнях вищої освіти (не менше 30 % від загального контингенту здобувачів освіти). Виконання завдань та/або функцій, що передбачені законами України, іншими нормативно-правовими актами, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, що не можуть бути делеговані, передані на виконання іншим підприємствам відповідно до законодавства у сфері освіти і науки, виконання наукових (науково-технічних) проєктів, реалізація яких здійснюється відповідно до міжнародних договорів та які зареєстровані відповідно до статті 66 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Наявність у наукової установи, закладу вищої освіти чинного Свідоцтва про державну атестацію та віднесення їх за результатами державної атестації до груп А та/або Б за науковим напрямом "Аграрно-ветеринарний", "Біомедичний", "Гуманітарно-мистецький", "Інженерно-технологічний", "Природничо-математичний", "Суспільний", "Безпековий" або наявність чинного Свідоцтва про державну атестацію наукової установи, закладу вищої освіти за науковим напрямом "Військові науки". Підприємство, установа, організація є відповідальним за збереження наукового об'єкта, що включений до Державного реєстру наукових об'єктів, що становлять національне надбання. Здійснення управління об'єктом критичної інфраструктури у секторі «Наукові дослідження та розробки».

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