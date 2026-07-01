МОН утвердило новые критерии для определения критически важных учреждений в сфере образования и науки

Основанием для предоставления статуса критически важного учреждения является соответствие одному или нескольким утвержденным критериям.

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Министерство образования и науки Украины утвердило новые критерии, по которым будут определять предприятия, учреждения и организации, имеющие критически важное значение для отрасли национальной экономики в сфере образования и науки. Соответствующий приказ № 960 от 18 июня 2026 года зарегистрирован в Министерстве юстиции 23 июня. Он вступил в силу со дня официального опубликования – с 26 июня.

Приказом установлено, что основанием для предоставления статуса критически важного учреждения является соответствие одному или нескольким утвержденным критериям.

Одновременно МОН признало утратившим силу предыдущий приказ от 6 января 2025 года, который регулировал порядок определения важных для отрасли предприятий, учреждений и организаций.

Критерии, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, имеющих критически важное значение для отрасли национальной экономики в сфере образования и науки:

Выполнение задач по реализации государственной политики в сферах, относящихся к компетенции Министерства образования и науки Украины, в том числе научного и методического обеспечения образования, координации определенного компонента системы образования (направления компонента системы образования) на общегосударственном уровне; выполнение научных (научно-технических) работ по государственному заказу на научно-технические (экспериментальные) разработки и научно-техническую продукцию, совместных прикладных научных исследований и научно-технических (экспериментальных) разработок по заказу государства и бизнеса, а также по государственному оборонному заказу, его составным частям, научных (научно-технических) проектов, которые содержат информацию с ограниченным доступом и выполняются с соответствующими ограничениями доступа к ней.

Выполнение задач по администрированию, обеспечению ведения и функционирования, технической поддержке, техническому и технологическому обеспечению создания, внедрения, сопровождения и модернизации программного обеспечения Единой государственной электронной базы по вопросам образования, Автоматизированного информационного комплекса образовательного менеджмента, Национальной электронной научно-информационной системы, Национального репозитария академических текстов, других электронных баз данных и реестров, информационных систем, электронных ресурсов и сервисов в сферах, относящихся к компетенции Министерства образования и науки Украины.

Выполнение государственных контрактов на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовку кадров по государственному заказу на уровнях высшего образования (не менее 30 % от общего контингента соискателей образования).

Выполнение задач и/или функций, предусмотренных законами Украины, другими нормативно-правовыми актами, международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, которые не могут быть делегированы или переданы на выполнение другим предприятиям в соответствии с законодательством в сфере образования и науки, выполнение научных (научно-технических) проектов, реализация которых осуществляется в соответствии с международными договорами и которые зарегистрированы согласно статье 66 Закона Украины «О научной и научно-технической деятельности».

Наличие у научного учреждения, учреждения высшего образования действующего Свидетельства о государственной аттестации и отнесение их по результатам государственной аттестации к группам А и/или Б по научному направлению «Аграрно-ветеринарный», «Биомедицинский», «Гуманитарно-художественный», «Инженерно-технологический», «Естественно-математический», «Общественный», «Безопасностный» либо наличие действующего Свидетельства о государственной аттестации научного учреждения, учреждения высшего образования по научному направлению «Военные науки».

Предприятие, учреждение, организация является ответственным за сохранение научного объекта, включенного в Государственный реестр научных объектов, составляющих национальное достояние.

Осуществление управления объектом критической инфраструктуры в секторе «Научные исследования и разработки».

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