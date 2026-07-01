Апелляционный суд объяснил, почему семейные отношения нельзя дважды учитывать при назначении наказания за домашнее насилие

Херсонский апелляционный суд разъяснил, что семейные отношения не могут повторно учитываться как отягчающее обстоятельство при назначении наказания за домашнее насилие, если они уже являются признаком состава данного уголовного правонарушения.

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Домашнее насилие относится к уголовным правонарушениям, за которые закон предусматривает не только наказание, но и специальные меры воздействия в отношении обидчика. В то же время при назначении наказания суды должны соблюдать требования закона относительно правильного учета обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность. Одно и то же обстоятельство, если оно уже является обязательным признаком состава уголовного правонарушения, не может повторно учитываться как отягчающее наказание. На это обратил внимание Херсонский апелляционный суд, пересмотрев приговор по делу № 766/16057/25 о домашнем насилии.

Обстоятельства дела и доводы апелляционной жалобы

Коллегия судей рассмотрела апелляционную жалобу прокурора на приговор местного суда, которым лицо было признано виновным в совершении домашнего насилия, предусмотренного статьей 126-1 Уголовного кодекса Украины, и ему было назначено наказание в виде общественных работ.

Суд первой инстанции установил, что обвиняемый систематически совершал психологическое насилие в отношении потерпевшей, с которой состоял в семейных отношениях. Такие действия привели к психологическим страданиям, негативным психоэмоциональным изменениям и ухудшению качества жизни потерпевшей. Кроме наказания, к осужденному была применена ограничительная мера – направление для прохождения программы для обидчиков в соответствии с пунктом 5 части первой статьи 91-1 УК Украины.

Прокурор не оспаривал доказанность вины лица или назначенное наказание, однако просил изменить приговор в части мотивировки. В частности, апеллянт указал, что суд первой инстанции безосновательно признал обстоятельством, отягчающим наказание, совершение уголовного правонарушения в отношении лица, с которым виновный состоит в семейных или близких отношениях, предусмотренное пунктом 6-1 части первой статьи 67 УК Украины.

Позиция апелляционного суда

Апелляционный суд согласился с такими доводами. Коллегия судей обратила внимание, что в соответствии с частью четвертой статьи 67 УК Украины, если определенное обстоятельство уже предусмотрено в статье Особенной части УК Украины как признак уголовного правонарушения и влияет на его квалификацию, суд не может повторно учитывать его при назначении наказания как обстоятельство, его отягчающее.

Поскольку пребывание виновного и потерпевшей в семейных отношениях является обязательным признаком состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 126-1 УК Украины, это же обстоятельство не может дополнительно признаваться отягчающим. Такой подход соответствует общему принципу недопустимости двойного учета одного и того же обстоятельства при уголовно-правовой оценке деяния и назначении наказания.

Также апелляционный суд отметил, что в соответствии со статьей 370 УПК Украины судебное решение должно быть законным, обоснованным и мотивированным, а согласно части третьей статьи 374 УПК Украины в мотивировочной части приговора должны быть правильно указаны обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание.

Решение

Кроме того, суд апелляционной инстанции действовал в пределах апелляционной жалобы в соответствии с частью первой статьи 404 УПК Украины и учел, что изменение приговора не ухудшает положение обвиняемого, что согласуется с пунктом 4 части первой статьи 408 УПК Украины. Неправильное применение закона Украины об уголовной ответственности, в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 413 УПК Украины, является основанием для изменения судебного решения.

По результатам апелляционного пересмотра постановлением Херсонского апелляционного суда жалоба прокурора удовлетворена, приговор Херсонского городского суда Херсонской области от 02.02.2026 изменен – из его мотивировочной части исключена ссылка на обстоятельство, отягчающее наказание, предусмотренное пунктом 6-1 части первой статьи 67 УК Украины. В остальной части приговор оставлен без изменений.

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