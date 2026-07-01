Военнослужащая просила уволить ее со службы из-за мужа с инвалидностью II группы: какого документа не хватило

Наличие у мужа ІІ группы инвалидности не гарантирует увольнения с военной службы — апелляционный суд разъяснил, какие документы необходимы для подтверждения права на увольнение.

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Шестой апелляционный административный суд рассмотрел апелляционную жалобу военнослужащей на решение Черниговского окружного административного суда, которым было отказано в удовлетворении иска к воинской части о признании противоправным отказа в увольнении с военной службы и об обязании принять решение об увольнении по семейным обстоятельствам.

Обстоятельства дела

Истица проходила военную службу и обратилась к командованию воинской части с рапортом об увольнении в соответствии с абзацем одиннадцатым пункта 3 части двенадцатой статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» в связи с необходимостью осуществлять постоянный уход за мужем, являющимся лицом с инвалидностью II группы.

К рапорту были приложены документы, подтверждающие пребывание в браке, установление мужу II группы инвалидности, а также другие медицинские документы. Истица считала, что представленного пакета документов достаточно для подтверждения оснований для увольнения с военной службы.

Воинская часть сообщила, что не уполномочена самостоятельно устанавливать потребность лица в постоянном уходе и может действовать исключительно в пределах полномочий, определённых законом. Командование указало, что для реализации права на увольнение необходимо предоставить документ, подтверждающий именно потребность мужа в постоянном уходе, выданный уполномоченным органом.

Не согласившись с таким ответом, военнослужащая обратилась в суд, считая, что отказ в удовлетворении рапорта является противоправным. Истица просила признать незаконными действия воинской части и обязать командира повторно рассмотреть рапорт и уволить её с военной службы по семейным обстоятельствам.

Черниговский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска, указав, что представленные документы не подтверждают одно из обязательных условий для увольнения — необходимость осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью.

В апелляционной жалобе истица настаивала, что такая необходимость может подтверждаться медицинскими документами, а установление мужу II группы инвалидности пожизненно свидетельствует о наличии предусмотренных законом оснований для увольнения с военной службы.

Позиция и выводы суда

Коллегия судей отметила, что в соответствии с Конституцией Украины органы государственной власти и их должностные лица обязаны действовать исключительно на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренными Конституцией и законами Украины.

Суд обратил внимание, что Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе» предусматривает отдельные основания для увольнения военнослужащих во время действия военного положения. Одним из таких оснований является необходимость осуществлять постоянный уход за женой или мужем из числа лиц с инвалидностью I или II группы.

При этом суд подчеркнул, что для применения этой нормы необходимо одновременное наличие двух взаимосвязанных обстоятельств: наличия у мужа или жены статуса лица с инвалидностью I или II группы и подтверждённой потребности именно в постоянном уходе.

Апелляционный суд отметил, что Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооружённых Силах Украины и Перечень документов, подаваемых для увольнения военнослужащего, прямо определяют перечень документов, которыми подтверждается такое основание для увольнения.

В соответствии с этим Перечнем необходимость постоянного ухода должна подтверждаться одним из трёх документов: заключением медико-социальной экспертной комиссии, выпиской из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица либо заключением врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения о потребности в постоянном уходе.

Коллегия судей обратила внимание, что использование законодателем союза «или» означает возможность подтверждения соответствующего обстоятельства любым из этих документов, однако наличие хотя бы одного из них является обязательным.

Суд установил, что справка медико-социальной экспертной комиссии подтверждает лишь установление мужу истицы II группы инвалидности пожизненно и непригодность к регулярному труду, однако не содержит вывода о потребности в постоянном уходе.

Также суд проанализировал представленное заключение по форме № 080-4/о о наличии нарушений функций организма, вследствие которых лицо не может самостоятельно передвигаться и обслуживать себя и нуждается в социальной услуге по уходу на непрофессиональной основе.

Коллегия судей отметила, что такой документ не является тождественным заключению о необходимости постоянного ухода. По мнению суда, понятие «получение социальной услуги по уходу на непрофессиональной основе» не означает непрерывного постоянного ухода, который прямо предусмотрен законодательством как условие увольнения с военной службы. Кроме того, представленное заключение не содержит сведений о систематичности или непрерывности такого ухода.

Апелляционный суд также отметил, что истица не предоставила ни заключения врачебно-консультативной комиссии, ни выписки из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица, в которых была бы определена потребность мужа в постоянном уходе.

Отдельно суд указал, что справка учреждения здравоохранения, на которую ссылалась истица, не относится к документам, определённым законодательством как подтверждение потребности лица в постоянном уходе, а потому не может считаться надлежащим доказательством.

При таких обстоятельствах дела № 620/10992/25 коллегия судей пришла к выводу, что представленные документы не подтверждают одно из обязательных условий увольнения с военной службы — необходимость осуществления постоянного ухода за мужем с инвалидностью II группы. Отсутствие надлежащего документального подтверждения этого обстоятельства свидетельствует об отсутствии предусмотренных законом оснований для увольнения военнослужащей по семейным обстоятельствам.

Учитывая это, Шестой апелляционный административный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение Черниговского окружного административного суда — без изменений.

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