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С 1 июля вводится новый стандарт бензина Е10: какие изменения ждут водителей

09:06, 1 июля 2026
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Переход на Е10 может незначительно увеличить себестоимость бензина.
С 1 июля вводится новый стандарт бензина Е10: какие изменения ждут водителей
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С 1 июля на всех автозаправочных станциях Украины начинает действовать новый стандарт бензина Е10, который предусматривает содержание до 10% биоэтанола. Нововведение является частью гармонизации украинского топливного рынка с европейскими требованиями и, по оценкам экспертов, не должно существенно повлиять на стоимость топлива.

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Как сообщил директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн в комментарии СМИ, для потребителей кардинальных изменений не будет. На АЗС, как и ранее, будут продавать бензин привычных марок, в частности А-95, однако его состав будет соответствовать новому стандарту с добавлением биоэтанола.

Эксперт отметил, что переход на Е10 может незначительно увеличить себестоимость бензина. По его оценке, добавление биоэтанола повышает закупочную цену примерно на 15–25 долларов за тонну, что соответствует 50–70 копейкам за литр.

В то же время Сергей Куюн считает, что такое подорожание вряд ли будет заметно для водителей.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что основными факторами, влияющими на цены на топливо, остаются мировые котировки нефти, валютный курс и логистика.

По словам экспертов, бензин Е10 является безопасным для использования в автомобилях разных годов выпуска.

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АЗС

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