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З 1 липня запроваджується новий стандарт бензину Е10: які зміни чекають на водіїв

09:06, 1 липня 2026
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Перехід на Е10 може дещо збільшити собівартість бензину.
З 1 липня запроваджується новий стандарт бензину Е10: які зміни чекають на водіїв
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Із 1 липня на всіх автозаправних станціях України починає діяти новий стандарт бензину Е10, який передбачає вміст до 10% біоетанолу. Нововведення є частиною гармонізації українського паливного ринку з європейськими вимогами та, за оцінками експертів, не повинно суттєво вплинути на вартість пального.

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Як повідомив директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн у коментарі ЗМІ, для споживачів кардинальних змін не буде. На АЗС, як і раніше, продаватимуть бензин звичних марок, зокрема А-95, однак його склад відповідатиме новому стандарту з додаванням біоетанолу.

Експерт зазначив, що перехід на Е10 може дещо збільшити собівартість бензину. За його оцінкою, додавання біоетанолу підвищує закупівельну ціну приблизно на 15–25 доларів за тонну, що відповідає 50–70 копійкам за літр.

Водночас Сергій Куюн вважає, що таке подорожчання навряд чи буде помітним для водіїв.

Крім того, експерт наголосив, що основними чинниками, які впливають на ціни на пальне, залишаються світові котирування нафти, валютний курс і логістика.

За словами експертів, бензин Е10 є безпечним для використання в автомобілях різних років випуску.

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АЗС

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