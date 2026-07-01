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Лід у напоях влітку може бути небезпечним: про що попереджають лікарі

10:01, 1 липня 2026
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Лід у напоях у літню спеку може становити ризик для здоров'я, якщо його виготовлено з неякісної води або з порушенням санітарних норм.
Лід у напоях влітку може бути небезпечним: про що попереджають лікарі
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У спекотну погоду багато людей додають лід до води, лимонадів, кави чи інших напоїв, однак лікарі наголошують, що за певних умов він може становити ризик для здоров'я. Найчастіше небезпека пов'язана не з самим льодом, а з якістю води, умовами його зберігання та надто різким охолодженням організму.

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Фахівці зазначають, що лід не знищує бактерії, віруси чи інші мікроорганізми, якщо вони вже містяться у воді. Заморожування лише призупиняє їхню життєдіяльність, а після танення вони можуть знову ставати активними. Саме тому для приготування льоду рекомендується використовувати лише безпечну питну або кип'ячену воду.

Особливу увагу варто приділяти льоду невідомого походження, який можуть використовувати у закладах, якщо його виготовлено з води неналежної якості або з порушенням санітарних вимог.

Важливе значення має чистота форм для льоду

Контейнери та форми для заморожування потребують регулярного миття. Якщо їх довго не очищати, у них можуть накопичуватися бактерії, грибки та сторонні запахи, які згодом потрапляють до напоїв.

Також лікарі радять зберігати лід окремо від сирого м'яса, риби та інших продуктів, щоб уникнути перехресного забруднення.

Надто холодні напої можуть погіршити самопочуття

Після тривалого перебування на спеці дуже холодні напої з великою кількістю льоду можуть викликати різкий спазм судин, біль у горлі, головний біль або дискомфорт у шлунку. Особливо обережними рекомендують бути людям із хронічними захворюваннями горла, шлунково-кишкового тракту та зубів.

Лікарі радять не втамовувати спрагу крижаними напоями одразу після значного перегрівання організму, а пити прохолодну воду невеликими ковтками.

Підвищеної обережності слід дотримуватися дітям, людям похилого віку, вагітним жінкам та особам зі зниженим імунітетом. Для цих категорій особливо важливо використовувати лише безпечний лід, виготовлений із якісної питної води.

Як безпечно використовувати лід

Лікарі рекомендують готувати лід лише з питної або кип'яченої води, регулярно мити форми для заморожування, не зберігати лід поруч із сирими продуктами та не вживати надмірно холодні напої одразу після перебування під палючим сонцем.

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