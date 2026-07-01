  1. В Україні

Ліміти на зняття готівки та розрахунки картками з 1 липня: що діє в Україні та за кордоном

10:19, 1 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На території України діє ліміт для зняття готівкових коштів.
Ліміти на зняття готівки та розрахунки картками з 1 липня: що діє в Україні та за кордоном
Фото: INFORMATOR_DP
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Із 1 липня 2026 року українські банки продовжують працювати за чинними правилами Національного банку щодо операцій із готівкою та платіжними картками. Воєнні валютні обмеження залишаються без змін, нагадали в НБУ.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Які ліміти діють

На території України власники рахунків у гривні або іноземній валюті можуть знімати готівку в межах 100 тис. грн на день (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті).

При цьому обмежень на безготівкові розрахунки в гривні немає.

Ліміти для гривневих карток за кордоном

Для платіжних карток у гривні, відкритих в українських банках, встановлено такі обмеження:

  • зняття готівки в банкоматах — до 12,5 тис. грн (в еквіваленті) протягом семи календарних днів;
  • безготівкова оплата товарів і послуг — до 100 тис. грн (в еквіваленті) на місяць.

Які обмеження діють для валютних карток

Для валютних платіжних карток, відкритих в українських банках, діють такі ліміти:

  • зняття готівки за кордоном — до 100 тис. грн (в еквіваленті) на день;
  • оплата годинників, ювелірних виробів, дорогоцінного каміння, металів, монет і марок — до 100 тис. грн на місяць;
  • оплата послуг агентів і менеджерів із нерухомості за кордоном — до 500 тис. грн на місяць.

Водночас інші безготівкові розрахунки валютними картками українських банків у торговельній мережі за кордоном можна здійснювати без обмежень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші НБУ

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Ігнорування повісток ТЦК не означає автоматичного звільнення працівника: що потрібно знати роботодавцям

Ігнорування працівником повісток ТЦК не є самостійною підставою для звільнення: у яких випадках роботодавець можеприпинити трудові відносини, та які обов’язки маєроботодавець у сфері військового обліку працівників.

ВПО перевірятимуть через реєстри: Кабмін розширив підстави для відмови у житлових ваучерах

ВПО, які втратили житло після 2022 року або скористалися іпотечними програмами, не зможуть отримати житловий ваучер — уряд посилив перевірки.

Новий Цивільний кодекс України може обмежити свободу медіа

Юридичний висновок, підготовлений у межах проєкту Ради Європи щодо нового Цивільного Кодексу, попереджає про системні ризики для свободи слова та цифрові «пастки».

Антикорупційна стратегія містить конституційні ризики: у ВР знайшли суперечності у всіх трьох законопроєктах

Три законопроєкти про Антикорупційну стратегію пропонують різні моделі реформування НАЗК, ДБР та САП та водночас містять ризики втручання у незалежність судової влади та вимагають змін до Конституції.

Оренда житла між ФОП і фізособою: хто сплачує податки та які обов’язкові платежі передбачені законом

Відповідно до Податкового кодексу України податки з доходу від оренди житла утримує орендар, оскільки він виступає податковим агентом.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]