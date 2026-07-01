Ліміти на зняття готівки та розрахунки картками з 1 липня: що діє в Україні та за кордоном

На території України діє ліміт для зняття готівкових коштів.

Фото: INFORMATOR_DP

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Із 1 липня 2026 року українські банки продовжують працювати за чинними правилами Національного банку щодо операцій із готівкою та платіжними картками. Воєнні валютні обмеження залишаються без змін, нагадали в НБУ.

Які ліміти діють

На території України власники рахунків у гривні або іноземній валюті можуть знімати готівку в межах 100 тис. грн на день (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті).

При цьому обмежень на безготівкові розрахунки в гривні немає.

Ліміти для гривневих карток за кордоном

Для платіжних карток у гривні, відкритих в українських банках, встановлено такі обмеження:

зняття готівки в банкоматах — до 12,5 тис. грн (в еквіваленті) протягом семи календарних днів;

безготівкова оплата товарів і послуг — до 100 тис. грн (в еквіваленті) на місяць.

Які обмеження діють для валютних карток

Для валютних платіжних карток, відкритих в українських банках, діють такі ліміти:

зняття готівки за кордоном — до 100 тис. грн (в еквіваленті) на день;

оплата годинників, ювелірних виробів, дорогоцінного каміння, металів, монет і марок — до 100 тис. грн на місяць;

оплата послуг агентів і менеджерів із нерухомості за кордоном — до 500 тис. грн на місяць.

Водночас інші безготівкові розрахунки валютними картками українських банків у торговельній мережі за кордоном можна здійснювати без обмежень.

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