Лимиты на снятие наличных и расчеты картами с 1 июля: что действует в Украине и за границей
С 1 июля 2026 года украинские банки продолжают работать по действующим правилам Национального банка относительно операций с наличными и платежными картами. Военные валютные ограничения остаются без изменений, напомнили в НБУ.
Какие лимиты действуют
На территории Украины владельцы счетов в гривне или иностранной валюте могут снимать наличные в пределах 100 тыс. грн в день (или эквивалент этой суммы в иностранной валюте).
При этом ограничений на безналичные расчеты в гривне нет.
Лимиты для гривневых карт за рубежом
Для платежных карт в гривне, открытых в украинских банках, установлены следующие ограничения:
- снятие наличных в банкоматах — до 12,5 тыс. грн (в эквиваленте) в течение семи календарных дней;
- безналичная оплата товаров и услуг — до 100 тыс. грн (в эквиваленте) в месяц.
Какие ограничения действуют для валютных карт
Для валютных платежных карт, открытых в украинских банках, действуют такие лимиты:
- снятие наличных за рубежом — до 100 тыс. грн (в эквиваленте) в день;
- оплата часов, ювелирных изделий, драгоценных камней, металлов, монет и марок — до 100 тыс. грн в месяц;
- оплата услуг агентов и менеджеров по недвижимости за рубежом — до 500 тыс. грн в месяц.
В то же время другие безналичные расчеты валютными картами украинских банков в торговой сети за рубежом можно осуществлять без ограничений.
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