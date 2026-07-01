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Лимиты на снятие наличных и расчеты картами с 1 июля: что действует в Украине и за границей

10:19, 1 июля 2026
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На территории Украины действует лимит по снятию наличных средств.
Лимиты на снятие наличных и расчеты картами с 1 июля: что действует в Украине и за границей
Фото: INFORMATOR_DP
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С 1 июля 2026 года украинские банки продолжают работать по действующим правилам Национального банка относительно операций с наличными и платежными картами. Военные валютные ограничения остаются без изменений, напомнили в НБУ.

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Какие лимиты действуют

На территории Украины владельцы счетов в гривне или иностранной валюте могут снимать наличные в пределах 100 тыс. грн в день (или эквивалент этой суммы в иностранной валюте).

При этом ограничений на безналичные расчеты в гривне нет.

Лимиты для гривневых карт за рубежом

Для платежных карт в гривне, открытых в украинских банках, установлены следующие ограничения:

  • снятие наличных в банкоматах — до 12,5 тыс. грн (в эквиваленте) в течение семи календарных дней;
  • безналичная оплата товаров и услуг — до 100 тыс. грн (в эквиваленте) в месяц.

Какие ограничения действуют для валютных карт

Для валютных платежных карт, открытых в украинских банках, действуют такие лимиты:

  • снятие наличных за рубежом — до 100 тыс. грн (в эквиваленте) в день;
  • оплата часов, ювелирных изделий, драгоценных камней, металлов, монет и марок — до 100 тыс. грн в месяц;
  • оплата услуг агентов и менеджеров по недвижимости за рубежом — до 500 тыс. грн в месяц.

В то же время другие безналичные расчеты валютными картами украинских банков в торговой сети за рубежом можно осуществлять без ограничений.

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деньги НБУ

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