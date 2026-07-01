РФ закрыла движение через железнодорожные пункты пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией

С 1 июля Россия временно прекратила движение через ряд железнодорожных пунктов пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией.

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С 1 июля Россия ввела временные ограничения на движение через ряд железнодорожных пунктов пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией.

Через указанные железнодорожные пункты пропуска временно прекращается перемещение людей, транспортных средств, товаров и грузов.

На границе с Финляндией ограничения распространяются на железнодорожные пункты пропуска Выборг и Светогорск в Ленинградской области, Вяртсиля и Люття в Республике Карелия, а также станцию Санкт-Петербург-Финляндский.

Кроме того, движение приостановлено через железнодорожный пункт пропуска Печоры-Псковские на границе с Эстонией и пункт Пыталово на границе с Латвией, расположенные в Псковской области.

Срок действия ограничений на данный момент не определен.

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