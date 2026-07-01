Нерест закончился, но ограничения остались: как законно ловить раков и не влететь более 3 000 грн
Летом рыболовный сезон в разгаре, однако вылов речных раков осуществляется в соответствии с правилами, установленными Государственным агентством Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ, а также его территориальными органами.
В большинстве водоемов Украины запрет на вылов раков действует в период их размножения и линьки. Как правило, он продолжается с 1 декабря по 30 июня, однако в некоторых регионах сроки могут отличаться в зависимости от приказов территориальных органов Госрыбагентства и состояния популяции.
После окончания установленного периода запрета, который в большинстве водоемов завершился вчера, 30 июня, вылов раков разрешается при условии соблюдения Правил любительского рыболовства. Вместе с тем перед рыбалкой следует проверить действующие приказы территориального органа Госрыбагентства, поскольку на отдельных водоемах сезонные ограничения могут быть продлены.
Важно знать, что в период действия запрета вылов раков является нарушением правил рыболовства. За каждую незаконно выловленную особь предусмотрено возмещение ущерба в размере 3332 грн, а также административная ответственность в виде штрафа до 680 грн. Кроме того, могут быть изъяты орудия лова и незаконно добытые водные биоресурсы, а в случаях причинения существенного вреда либо при иных обстоятельствах, предусмотренных законом, может наступать уголовная ответственность.
С 1 июля разрешается вылов не более 30 раков на одного человека в сутки при соблюдении установленных минимальных размеров и иных требований Правил любительского рыболовства.
Отмечается, что сроки запрета могут различаться в зависимости от конкретного водоема, поэтому перед началом рыбалки необходимо ознакомиться с актуальными приказами территориального органа Госрыбагентства.
Разрешается ловить раков:
- руками;
- леской с приманкой;
- рогаткой;
- раколовкой-хапкой диаметром до 70 см с размером ячеи не более 22 мм.
Одному человеку разрешается одновременно использовать не более пяти орудий лова.
Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что с 1 июня в бассейне Черного моря запрещен вылов черноморской креветки до 31 июля, а мидии — до 30 августа в связи с сезонными ограничениями, установленными Госрыбагентством.
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