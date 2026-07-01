Нерест закінчився, але обмеження залишилися: як законно ловити раків і не влетіти на понад 3 000 грн

Із 1 липня у більшості водойм України завершилася сезонна заборона на вилов річкових раків, однак рибалкам необхідно дотримуватися встановлених правил, адже за порушення передбачено відшкодування збитків.

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Влітку рибальський сезон у розпалі, однак вилов річкових раків здійснюється за правилами, встановленими Державним агентством України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм та його територіальними органами.

У більшості водойм України заборона на вилов раків діє в період їх розмноження та линьки. Як правило, вона триває з 1 грудня до 30 червня, однак у деяких регіонах строки можуть відрізнятися залежно від наказів територіальних органів Держрибагентства та стану популяції.

Після завершення встановленого періоду заборони, який у більшості водойм закінчився вчора, 30 червня, вилов раків дозволяється за умови дотримання Правил любительського рибальства. Водночас перед риболовлею варто перевірити чинні накази територіального органу Держрибагентства, оскільки в окремих водоймах сезонні обмеження можуть бути продовжені.

Важливо знати, що у період дії заборони вилов раків є порушенням правил рибальства. За кожну незаконно виловлену особину передбачено відшкодування збитків у розмірі 3332 грн, а також адміністративну відповідальність у вигляді штрафу до 680 грн. Крім того, можуть бути вилучені знаряддя лову та незаконно добуті водні біоресурси, а у випадках істотної шкоди або інших обставин, передбачених законом, може наставати кримінальна відповідальність.

З 1 липня дозволяється вилов не більше 30 раків на одну особу за добу з дотриманням установлених мінімальних розмірів та інших вимог Правил любительського рибальства.

Зазначається, що строки заборони можуть відрізнятися залежно від конкретної водойми, тому перед початком риболовлі необхідно ознайомитися з актуальними наказами територіального органу Держрибагентства.

Дозволяється ловити раків:

руками;

волосінню з приманкою;

рогаткою;

раколовкою-хапкою діаметром до 70 см із вічком не більше 22 мм;

розщіпом.

Одній особі дозволяється одночасно використовувати не більше п'яти знарядь лову.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, з 1 червня у басейні Чорного моря заборонено вилов чорноморської креветки до 31 липня та мідії — до 30 серпня через сезонні обмеження, встановлені Держрибагентством.

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