З 1 червня для рибалок запровадили нові обмеження: за що загрожують штрафи та конфіскація

Рибалкам нагадали про правила вилову риби у 2026 році та відповідальність за їх порушення — від штрафів до кримінального покарання за незаконний промисел.

Із 1 червня в Україні набули чинності сезонні обмеження для рибалок у басейні Чорного моря. Цього разу вони стосуються не риби, а чорноморської креветки та мідії. Як повідомили у Держрибагентстві, вилов креветки заборонено до 31 липня, а мідії — до 30 серпня.

У відомстві пояснили, що такі заходи необхідні для забезпечення природного відтворення водних біоресурсів. За порушення встановлених обмежень передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність, а також відшкодування завданих збитків рибному господарству.

Які правила діють для рибалок після завершення нерестової заборони

Водночас на більшості річок України вже завершилася весняно-літня нерестова заборона, тому любительське рибальство знову дозволене у визначених місцях. Однак у Держрибагентстві наголошують, що на окремих водосховищах, ставках і лиманах обмеження можуть залишатися чинними, тому рибалкам радять заздалегідь перевіряти інформацію у територіальних управліннях.

Любительський вилов дозволяється лише з використанням вудок або спінінгів із загальною кількістю не більше семи гачків на одну особу. Добова норма вилову становить до трьох кілограмів риби та одну особину, яка перевищує мінімально допустимий розмір.

Також залишаються чинними вимоги щодо мінімальних розмірів риби, яку можна виловлювати. Зокрема, щука має бути не меншою за 50 сантиметрів, судак — 42 сантиметри, а сом — 80 сантиметрів. Під повною забороною перебуває вилов видів, занесених до Червоної книги України, серед яких стерлядь, білуга, осетер, вирезуб, дунайський та чорноморський лососі й інші рідкісні представники водної фауни.

У Держрибагентстві закликають громадян дотримуватися встановлених правил рибальства та відповідально ставитися до збереження водних біоресурсів.

Як карають за порушення

За незаконний вилов водних біоресурсів в Україні передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

За порушення правил рибальства передбачені такі санкції:

за порушення правил рибальства (ч. 3 ст. 85 КУпАП) — попередження або штраф для громадян від 34 до 170 грн;

за грубе порушення правил рибальства (ч. 4 ст. 85 КУпАП), зокрема рибальство із застосуванням вибухових, отруйних речовин, електроструму, вогнепальної зброї, промислових чи інших заборонених знарядь лову, а також вилов водних біоресурсів у розмірах, що перевищують встановлені ліміти чи добову норму вилову, — штраф від 340 до 680 грн з конфіскацією знарядь лову і незаконно добутих водних біоресурсів або без такої;

за незаконне придбання, збут чи розповсюдження об’єктів тваринного або рослинного світу (ст. 88-1 КУпАП), зокрема риби без підтверджуючих документів про законність її походження, — штраф від 510 до 1700 грн;

за ті самі дії щодо об’єктів Червоної книги України — штраф від 1700 до 3655 грн з конфіскацією таких об’єктів;

за виготовлення, збут, зберігання чи рекламу заборонених знарядь добування об’єктів тваринного світу — штраф від 153 до 357 грн з конфіскацією цих знарядь.

Також правильно, що крім адміністративного штрафу порушник може бути зобов’язаний відшкодувати збитки за спеціальними таксами за кожну незаконно виловлену особину.

Якщо ж незаконний вилов завдав істотної шкоди рибним запасам, може наставати кримінальна відповідальність.

