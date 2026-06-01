Держпраці контролюватиме призначення та виплату страхових коштів у Пенсійному фонді

Розширення кількості функцій Держпраці, що базуються на наданні висновків щодо пільг, дотацій та розумного пристосування створює нові корупційні ризики.

Кабінет Міністрів України затвердив постанову № 658, яка вносить зміни до Положення про Державну службу України з питань праці. Зміни направлені на цифровізацію соціальних послуг та посилення інклюзивності робочих місць.

Постанова завершує процес передачі функцій соціального страхування до Пенсійного фонду та оновлює регуляторну базу для Держслужби з питань праці.

Документ передбачає заміну в положеннях про державний нагляд. Замість Фонду соціального страхування України тепер в положенні офіційно фігурує Пенсійний фонд України, як орган що допомагає Держпраці у розробці програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і контролює її виконання, бере участь у розробленні та виконанні інших державних і галузевих програм. Це, зокрема, відображає і завершення реорганізації системи соціального страхування.

Постановою також розширено предмет контрольних заходів Держпраці. Відтепер орган здійснює перевірки територіальних органів Пенсійного фонду щодо:

призначення соціальних виплат;

нарахування та виплати допомоги й компенсацій;

здійснення страхових виплат;

надання соціальних послуг.

Це посилює державний нагляд за тим, як ПФУ виконує нові для нього функції єдиного адміністратора соціального страхування.

Інклюзія та працевлаштування осіб з інвалідністю

Держпраці отримує нові інструменти контролю у сфері трудової інтеграції осіб з інвалідністю.

Відтепер Держпраці здійснює не лише формальну перевірку виконання нормативу робочих місць для осіб з інвалідністю, а й державний контроль за дотриманням законодавства про зайнятість у цій сфері.

Крім того, запроваджено новий інструмент оцінки заходів розумного пристосування робочих місць. Так, Держпраці отримує повноваження надавати висновки щодо компенсації витрат роботодавців, супроводжувати впровадження інклюзивних умов праці та оцінювати обґрунтованість дотацій на адаптацію робочих місць.

Служба проводитиме оцінку відповідності критеріям підприємств трудової інтеграції осіб з інвалідністю та підприємств захищеного працевлаштування для отримання ними пільг.

Інклюзія у сфері праці поступово відходить віл регулювання на декларативному рівні і починає регулюватись у форматі активного державного контролю та фінансового стимулювання роботодавців, які забезпечують реальну інтеграцію осіб з інвалідністю на ринку праці.

Хімічна безпека

Ба більше, Держпраці тепер стає ключовим органом у забезпеченні хімічної безпеки на виробництві. Служба буде здійснювати нагляд за дотриманням гігієнічних нормативів та мінімізацією ризиків у сфері управління хімічною продукцією.

До повноважень додано здійснення заходів, передбачених планами управління хімічною безпекою. Це свідчить про наближення українських стандартів охорони праці до вимог ЄС.

Боротьба з мобінгом та психосоціальна підтримка

Оновлення підпункту 43 пункту 4 Положення про діяльність Держпраці розширює можливості захисту прав працівників та формування безпечного робочого середовища.

Раніше фокус регулятора був обмежений переважно питаннями недопущення дискримінації ВІЛ-інфікованих осіб. Нова редакція норми розширює цю рамку, йдеться про запобігання дискримінації загалом, а також протидію мобінгу на робочому місці.

Закріплюється і наглядова функція щодо впровадження психосоціальної підтримки працівників. Тобто, моніторинг наявності механізмів психологічної підтримки, оцінка впровадження політик профілактики стресу та вигорання та формування «м’яких» стандартів безпеки праці як частини державного нагляду.

Гірничий нагляд та охорона надр

Держпраці тепер розробляє норми і правила з охорони надр та маркшейдерського забезпечення гірничих робіт. Зокрема, уточнено порядок погодження ліквідації та консервації об’єктів — тепер це відбувається за порядком, встановленим Мінекономіки.

Посилено нагляд за дотриманням вимог безпеки під час геологічного вивчення родовищ та будівництва підземних споруд. Також Держпраці здійснює ліцензування господарської діяльності з виробництва вибухових матеріалів промислового призначення та контроль за ліцензійними умовами.

Нові функції – нові ризики

Загалом, ці зміни спрямовані на створення безпечного, інклюзивного та прозорого ринку праці, що відповідає сучасним європейським стандартам. Проте значне розширення повноважень тягне і розширення зони ризику.

Так, наприклад, право Держпраці надавати висновки щодо компенсації витрат на заходи розумного пристосування для осіб з інвалідністю. Законодавство не дає чіткого визначення розумності. Це дає інспектору можливість на власний розсуд вирішувати, чи має підприємство право на дотацію або компенсацію.

Оцінка відповідності критеріям для отримання пільг підприємствами повністю залежить від висновку служби, що створює нові корупційні ризики.

Держпраці отримує повноваження проводити перевірки територіальних органів ПФУ щодо призначення та виплати допомоги та страхових виплат. Виникає ситуація коли контролер перевіряє контролера. Це може призвести до бюрократичних проблем у взаємодії відомств, а по факту, це вплине на застрахованих осіб чи роботодавців.

