Военнообязанный заявил, что его силой забрали с велосипеда в ТЦК люди в балаклавах: суд отказал в отмене мобилизации

Запорожский окружной административный суд отказал в отмене приказа о мобилизации военнообязанного, который заявил, что его насильно забрали с велосипеда в ТЦК люди в балаклавах, незаконно удерживали, а военно-врачебную комиссию провели с нарушениями.

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Запорожский окружной административный суд рассмотрел административное дело по иску военнообязанного к территориальному центру комплектования и социальной поддержки о признании противоправным и отмене приказа о призыве на военную службу во время мобилизации.

Истец просил отменить приказ о своем призыве, ссылаясь на незаконность доставления в ТЦК и СП, нарушение процедуры мобилизации и ненадлежащее проведение военно-врачебной экспертизы. Суд отказал в удовлетворении иска, придя к выводу об отсутствии правовых оснований для отмены оспариваемого приказа.

Суть дела

Истец обратился в суд с требованием отменить приказ начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки от 22 октября 2025 года № 510/1 о призыве резервистов и военнообязанных на военную службу во время мобилизации.

В обоснование иска указывалось, что 21 октября 2025 года примерно в 16:30 неизвестные лица в военной форме, передвигавшиеся на автомобиле Nissan Navara цвета хаки без опознавательных знаков, применили к истцу физическую силу во время его движения на велосипеде, принудительно посадили его в автомобиль и доставили в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. По утверждению истца, указанные лица были в балаклавах либо масках, не представились, не предъявили служебных удостоверений или иных документов, подтверждающих их полномочия.

Истец также утверждал, что после доставления его удерживали в подвальном помещении, которое не является предусмотренным законом местом содержания задержанных лиц.

С целью подтверждения факта незаконного задержания представитель истца направил адвокатский запрос в Главное управление Национальной полиции в Запорожской области. В ответе полиции сообщалось, что в соответствующих учетах отсутствуют сведения о составлении в отношении истца протокола об административном задержании.

Вместе с тем территориальный центр комплектования и социальной поддержки в ответе на адвокатский запрос сообщил, что истец был доставлен сотрудниками полиции для составления протокола об административном правонарушении, связанном с неявкой по повестке. По мнению истца, такая информация противоречила ответу органов Национальной полиции.

Кроме того, истец указывал, что в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по части третьей статьи 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а также проведена военно-врачебная экспертиза, по результатам которой он был признан годным к военной службе.

Истец подчеркивал, что во время принудительного доставления при нем не было медицинской документации, а военно-врачебная комиссия была проведена без надлежащего медицинского обследования. По его мнению, при таких обстоятельствах установление годности к военной службе носило формальный характер.

После прохождения военно-врачебной комиссии начальником территориального центра комплектования и социальной поддержки был издан приказ о призыве истца на военную службу во время мобилизации и направлении его в воинскую часть для дальнейшего прохождения службы.

Считая, что приказ о мобилизации является следствием незаконных действий должностных лиц ТЦК и СП, истец просил суд признать его противоправным и отменить.

Ответчик возражал против удовлетворения иска. Он указал, что истец состоял на воинском учете, был доставлен сотрудниками полиции в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для оформления административных материалов, после чего прошел военно-врачебную комиссию, признавшую его годным к военной службе.

Ответчик обратил внимание, что каких-либо жалоб относительно состояния здоровья во время прохождения военно-врачебной комиссии истец не подавал, законных оснований для отсрочки от призыва либо бронирования не имел, а после издания приказа был направлен в воинскую часть.

Кроме того, ответчик сослался на правовую позицию Верховного Суда, согласно которой процедура призыва во время мобилизации является необратимой, а само по себе признание отдельных действий при проведении призыва противоправными не восстанавливает прежнее правовое положение лица, уже проходящего военную службу.

Исследовав материалы дела, суд установил, что истец состоял на воинском учете военнообязанных, был доставлен в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, прошел военно-врачебную комиссию, решением которой был признан годным к военной службе, после чего на основании соответствующего приказа был призван на военную службу во время мобилизации и направлен в воинскую часть.

Позиция и выводы суда

Давая правовую оценку спорным правоотношениям, суд прежде всего исходил из положений статьи 19 Конституции Украины, согласно которым органы государственной власти и их должностные лица обязаны действовать исключительно на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренными Конституцией и законами Украины. Суд также обратил внимание, что в соответствии со статьей 65 Конституции Украины защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является конституционной обязанностью граждан, а военная служба проходит в порядке, установленном законом.

Суд отметил, что в Украине действует правовой режим военного положения и всеобщая мобилизация, введенные соответствующими указами Президента Украины, а правовые основы проведения мобилизации определяются Законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и Законом Украины «О воинской обязанности и военной службе».

Проанализировав положения указанных законов, суд пришел к выводу, что на военную службу во время мобилизации подлежат призыву резервисты и военнообязанные, состоящие в запасе и не имеющие предусмотренных законом оснований для отсрочки либо освобождения от призыва.

Отдельно суд обратил внимание, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки являются органами военного управления, наделенными полномочиями по ведению воинского учета, организации оповещения военнообязанных, проведению мобилизационных мероприятий и изданию приказов о призыве во время мобилизации.

Исследовав материалы дела, суд установил, что истец состоял на воинском учете, был доставлен в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, прошел военно-врачебную комиссию, признавшую его годным к военной службе, после чего был призван на военную службу и направлен в воинскую часть.

Относительно доводов истца о незаконном принудительном удержании суд отметил, что они не подтверждены надлежащими и допустимыми доказательствами. Одни лишь утверждения истца без соответствующего доказательственного подтверждения не могут свидетельствовать об установлении таких обстоятельств.

Относительно возражений по поводу законности заключения военно-врачебной комиссии суд указал, что Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины предусматривает специальный порядок обжалования постановлений военно-врачебных комиссий.

Суд подчеркнул, что в случае несогласия с заключением районной военно-врачебной комиссии лицо вправе обратиться в военно-врачебную комиссию вышестоящего уровня, а затем — в Центральную военно-врачебную комиссию. Именно в рамках такой процедуры может быть назначено контрольное либо повторное медицинское обследование.

Материалами дела подтверждено, что истец не воспользовался предусмотренным законодательством порядком административного обжалования постановления военно-врачебной комиссии. Кроме того, в данном деле он не заявлял требований о признании противоправным либо отмене решения военно-врачебной комиссии, не доказал его недействительность либо отмену и не представил доказательств утраты им юридической силы.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что утверждения о формальном проведении военно-врачебной экспертизы сами по себе не могут свидетельствовать о незаконности приказа о призыве.

Суд также обратил внимание, что предметом настоящего спора является именно правомерность приказа начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки о призыве истца на военную службу во время мобилизации, а не законность проведения военно-врачебной экспертизы либо иных процедурных действий.

Ссылки истца на отсутствие письменного направления на военно-врачебную комиссию, неполучение повестки либо иных документов суд признал недостаточными для вывода о противоправности оспариваемого приказа. Суд отметил, что истец не доказал отсутствия у ответчика законных оснований для принятия решения о его мобилизации, не подтвердил наличие права на отсрочку, бронирование либо иных обстоятельств, которые в соответствии с законом исключали бы возможность его призыва.

Материалы дела № 280/11013/25, напротив, свидетельствуют, что на момент издания приказа истец являлся военнообязанным, состоял на воинском учете и имел действующее заключение военно-врачебной комиссии о годности к военной службе.

Оценив все доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу, что ответчик действовал в пределах предоставленных законом полномочий, на основании действующего законодательства и с учетом действующего решения военно-врачебной комиссии о годности истца к военной службе.

Суд отметил, что истец не доказал существование предусмотренных законом оснований для признания противоправным и отмены приказа о призыве на военную службу во время мобилизации.

Учитывая изложенное, Запорожский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска о признании противоправным и отмене приказа начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки о призыве на военную службу во время мобилизации.

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