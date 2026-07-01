  1. У світі

РФ закрила рух через залізничні пункти пропуску на кордоні з Фінляндією, Естонією та Латвією

08:48, 1 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Із 1 липня Росія тимчасово припинила рух через низку залізничних пунктів пропуску на кордоні з Фінляндією, Естонією та Латвією.
РФ закрила рух через залізничні пункти пропуску на кордоні з Фінляндією, Естонією та Латвією
фото: Associated Press
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Росія з 1 липня запровадила тимчасові обмеження на рух через низку залізничних пунктів пропуску на кордоні з Фінляндією, Естонією та Латвією.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Через визначені залізничні пункти пропуску тимчасово припиняється переміщення людей, транспортних засобів, товарів і вантажів. 

На кордоні з Фінляндією обмеження стосуються залізничних пунктів пропуску Виборг і Свєтогорськ у Ленінградській області, Вяртсіля та Люття в Республіці Карелія, а також станції Санкт-Петербург-Фінляндський.

Крім того, рух призупинено через залізничний пункт пропуску Печори-Псковські на кордоні з Естонією та пункт Питалово на кордоні з Латвією, що розташовані в Псковській області.

Термін дії обмежень наразі не визначено. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

рф Латвія Фінляндія Естонія

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Антикорупційна стратегія містить конституційні ризики: у ВР знайшли суперечності у всіх трьох законопроєктах

Три законопроєкти про Антикорупційну стратегію пропонують різні моделі реформування НАЗК, ДБР та САП та водночас містять ризики втручання у незалежність судової влади та вимагають змін до Конституції.

Оренда житла між ФОП і фізособою: хто сплачує податки та які обов’язкові платежі передбачені законом

Відповідно до Податкового кодексу України податки з доходу від оренди житла утримує орендар, оскільки він виступає податковим агентом.

15 років ув’язнення за бойові накази: у Раді пропонують карати командирів за невиправдані втрати серед військових

Парламент готується впровадити спеціальну норму для покарання військових службових осіб за нехтування життям підлеглих.

Служба в ЗСУ не звільняє від обмежувального припису: ВС залишив у силі рішення у справі про домашнє насильство

Перебування кривдника на військовій службі не є підставою для відмови у видачі обмежувального припису чи обов'язкового зупинення провадження, якщо його інтереси у суді представляє адвокат.

Постанову 821 скасовано, але ПФУ не має механізму виплат: як тепер повернути пенсійні борги

Після визнання окремих положень постанови Кабміну № 821 протиправними та нечинними уряд шукає нову модель виконання пенсійних судових рішень.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]