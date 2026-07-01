РФ закрила рух через залізничні пункти пропуску на кордоні з Фінляндією, Естонією та Латвією

Із 1 липня Росія тимчасово припинила рух через низку залізничних пунктів пропуску на кордоні з Фінляндією, Естонією та Латвією.

фото: Associated Press

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Росія з 1 липня запровадила тимчасові обмеження на рух через низку залізничних пунктів пропуску на кордоні з Фінляндією, Естонією та Латвією.

Через визначені залізничні пункти пропуску тимчасово припиняється переміщення людей, транспортних засобів, товарів і вантажів.

На кордоні з Фінляндією обмеження стосуються залізничних пунктів пропуску Виборг і Свєтогорськ у Ленінградській області, Вяртсіля та Люття в Республіці Карелія, а також станції Санкт-Петербург-Фінляндський.

Крім того, рух призупинено через залізничний пункт пропуску Печори-Псковські на кордоні з Естонією та пункт Питалово на кордоні з Латвією, що розташовані в Псковській області.

Термін дії обмежень наразі не визначено.

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