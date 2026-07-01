Лед в напитках летом может быть опасен: о чем предупреждают врачи

Лед в напитках в летнюю жару может представлять риск для здоровья, если он изготовлен из некачественной воды или с нарушением санитарных норм.

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В жаркую погоду многие люди добавляют лед в воду, лимонады, кофе и другие напитки, однако врачи отмечают, что при определенных условиях он может представлять риск для здоровья. Чаще всего опасность связана не с самим льдом, а с качеством воды, условиями его хранения и слишком резким охлаждением организма.

Специалисты отмечают, что лед не уничтожает бактерии, вирусы и другие микроорганизмы, если они уже содержатся в воде. Замораживание лишь приостанавливает их жизнедеятельность, а после таяния они могут вновь стать активными. Именно поэтому для приготовления льда рекомендуется использовать только безопасную питьевую или кипяченую воду.

Особое внимание следует уделять льду неизвестного происхождения, который может использоваться в заведениях общественного питания, если он изготовлен из воды ненадлежащего качества либо с нарушением санитарных требований.

Важное значение имеет чистота форм для льда

Контейнеры и формы для замораживания необходимо регулярно мыть. Если их долго не очищать, в них могут накапливаться бактерии, грибки и посторонние запахи, которые впоследствии попадают в напитки.

Кроме того, врачи рекомендуют хранить лед отдельно от сырого мяса, рыбы и других продуктов, чтобы избежать перекрестного загрязнения.

Слишком холодные напитки могут ухудшить самочувствие

После длительного пребывания на жаре очень холодные напитки с большим количеством льда могут вызвать резкий спазм сосудов, боль в горле, головную боль или дискомфорт в желудке. Особую осторожность рекомендуется соблюдать людям с хроническими заболеваниями горла, желудочно-кишечного тракта и зубов.

Врачи советуют не утолять жажду ледяными напитками сразу после сильного перегрева организма, а пить прохладную воду небольшими глотками.

Повышенную осторожность следует соблюдать детям, пожилым людям, беременным женщинам и лицам с ослабленным иммунитетом. Для этих категорий особенно важно использовать только безопасный лед, приготовленный из качественной питьевой воды.

Как безопасно использовать лед

Врачи рекомендуют готовить лед только из питьевой или кипяченой воды, регулярно мыть формы для замораживания, не хранить лед рядом с сырыми продуктами и не употреблять чрезмерно холодные напитки сразу после пребывания под палящим солнцем.

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