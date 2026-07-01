Летний отдых может стоить украинцам немалых денег: за парковку у пляжа, купание вопреки запрету, незаконную рыбалку, разжигание костра, засор территории и другие нарушения законодательства могут угрожать большими штрафами.

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Летний отдых не освобождает от обязанности соблюдать требования законодательства. Во время отдыха на пляжах, у водоемов, в лесах и других местах отдыха ответственность может наступать за нарушение норм Кодекса Украины об административных правонарушениях, Водного кодекса Украины, законодательства о благоустройстве, природно-заповедном фонде, пожарной безопасности и других нормативно-правовых актов. Наиболее распространенные нарушения, за которые могут оштрафовать во время летнего отдыха, приведены ниже.

Заезд или парковка автомобиля на пляже либо в прибрежной защитной полосе

Одним из наиболее распространенных нарушений является въезд транспортных средств на пляжи, в прибрежные защитные полосы и другие территории, где это запрещено. В зависимости от места и обстоятельств нарушения могут применяться нормы Водного кодекса Украины, КУоАП, законодательства о природно-заповедном фонде или правила благоустройства.

Размер штрафа зависит от того, какая именно норма законодательства нарушена, и может составлять от 340 грн до 15 300 грн, а за отдельные правонарушения, совершенные на территориях природно-заповедного фонда, — до 30 600 грн.

Купание вопреки официальному запрету

Если лицо игнорирует установленный запрет на купание, не выполняет законные требования спасателей ГСЧС или полицейских либо нарушает местные правила благоустройства, к нему могут быть применены меры административной ответственности.

В зависимости от обстоятельств могут применяться:

статья 188-16 КУоАП — за невыполнение законных требований должностных лиц в сфере гражданской защиты;

статья 185 КУоАП — за злостное неповиновение законному требованию полицейского;

статья 152 КУоАП — за нарушение правил благоустройства, если соответствующий запрет установлен решением органа местного самоуправления.

Засорение пляжа

За оставленный мусор, выбрасывание окурков, бутылок или другие нарушения правил благоустройства населенного пункта может наступать ответственность по статье 152 КУоАП.

Для граждан штраф составляет от 340 до 1 360 грн, а для должностных лиц и физических лиц-предпринимателей — от 850 до 1 700 грн.

Незаконное пользование платными шезлонгами или зонтами

На многих коммерческих пляжах пользование шезлонгами, пляжными зонтами, бунгало и другим оборудованием является платной услугой. Самовольное пользование таким имуществом само по себе не образует отдельного административного правонарушения, однако в зависимости от конкретных обстоятельств действия лица могут стать основанием для гражданско-правовой ответственности, а в отдельных случаях — содержать признаки административного или уголовного правонарушения. Кроме того, собственник имущества имеет право требовать возмещения причиненного ущерба в установленном законом порядке.

Незаконный вылов рыбы, креветок, мидий и других водных биоресурсов

Во время отдыха на море или у других водоемов необходимо соблюдать Правила любительского рыболовства. Незаконный вылов рыбы, креветок, мидий, рапанов, раков и других водных биоресурсов, превышение суточных норм вылова, использование запрещенных орудий лова либо вылов в запрещенный период влекут административную ответственность по статье 85 КУоАП.

За нарушение правил рыболовства предусмотрены предупреждение или штраф от 34 до 170 грн, а за грубые нарушения — от 340 до 680 грн с возможной конфискацией орудий лова и незаконно добытых водных биоресурсов.

Кроме того, нарушитель обязан возместить ущерб за каждую незаконно выловленную особь в соответствии с утвержденными государством таксами. Если же незаконный вылов причинил существенный ущерб, может наступать уголовная ответственность по статье 249 Уголовного кодекса Украины.

Отдых с собакой вопреки местным правилам

Органы местного самоуправления могут устанавливать правила пребывания домашних животных на пляжах. За их нарушение, а также за неприбирание за животным может наступать административная ответственность, в частности по статье 152 КУоАП.

Нарушение правил пожарной безопасности

Если пляж расположен в лесной или природоохранной зоне, разведение костра или использование открытого огня в запрещенных местах может повлечь административную ответственность по статье 77 КУоАП.

Для граждан штраф составляет от 1 530 до 4 590 грн, а в период особого пожароопасного режима контроль за такими нарушениями является более строгим.

За сбор грибов и ягод могут оштрафовать

Согласно статье 70 Кодекса Украины об административных правонарушениях, самовольный сбор дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод и других лесных ресурсов на участках, где такая деятельность запрещена либо допускается только при наличии специального разрешения (лесного билета), влечет наложение штрафа на граждан в размере от одного до трех необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 до 51 грн), а на должностных лиц — от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 119 грн).

Такие же штрафы предусмотрены и за сбор дикорастущих плодов, орехов, грибов и ягод с нарушением установленных сроков их заготовки.

Кроме штрафа, нарушителей могут обязать возместить ущерб, причиненный лесному хозяйству, если такой ущерб будет установлен.

В условиях военного положения гражданам следует особенно внимательно относиться к выбору места для отдыха. Купаться и отдыхать рекомендуется только на официально открытых пляжах, которые прошли необходимые проверки, в частности на отсутствие взрывоопасных предметов, и в отношении которых местными органами власти принято решение об открытии купального сезона. Посещение неофициальных пляжей или мест, где купание запрещено, может представлять угрозу для жизни и здоровья.

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