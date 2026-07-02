РРО на ринках та ярмарках: коли ФОП може не застосовувати касовий апарат

Для роздрібної торгівлі на ринках, ярмарках при перевищенні 500 тис. грн на один суб’єкт господарювання РРО є обовʼязковим.

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При роздрібній торгівлі на ринках і ярмарках ФОП можуть не застосовувати РРО та/або ПРРО, однак лише за умови, що річний обсяг розрахункових операцій не перевищує 500 тис. грн на одного суб’єкта господарювання. У разі перевищення цього ліміту застосування стає обов’язковим.

Як пояснює Головне управління ДПС у Дніпропетровській області, відповідно до п. 296.10 Податкового кодексу України (ПКУ), РРО та/або ПРРО не застосовуються платниками єдиного податку першої групи.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2000 №1336 «Про забезпечення реалізації статті 10 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», суб’єкти підприємницької діяльності мають право здійснювати роздрібну торгівлю на ринках та ярмарках (за винятком розташованих на їх території магазинів, кіосків, палаток, павільйонів, приміщень контейнерного типу) без застосування РРО та/або ПРРО з використанням розрахункових книжок і книг обліку розрахункових операцій.

При цьому встановлено граничний річний обсяг розрахункових операцій з продажу товарів (надання послуг), у разі перевищення якого застосування РРО та/або ПРРО є обов’язковим. Для роздрібної торгівлі на ринках і ярмарках цей ліміт становить 500 тис. грн на одного суб’єкта господарювання.

Крім того, згідно з п. 2 додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2001 №121 «Про терміни переведення суб’єктів підприємницької діяльності на облік розрахункових операцій у готівковій та безготівковій формі із застосуванням РРО» (зі змінами та доповненнями), у разі перевищення встановленого граничного обсягу розрахункових операцій суб’єкт господарювання зобов’язаний протягом одного місяця з дати перевищення зареєструвати РРО та/або ПРРО та здійснювати розрахунки з їх застосуванням.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», податкова служба пояснила, у яких випадках суб'єкти господарювання зобов'язані застосовувати РРО або ПРРО, коли потрібно видавати фіскальний чек під час готівкових і безготівкових розрахунків, а також які правила діють для дистанційної оплати товарів і послуг.

Законодавство України однаково регулює як готівкові, так і безготівкові розрахунки, зокрема ті, що здійснюються через POS-термінали або платіжні сервіси з використанням реквізитів платіжних карток під час продажу товарів чи надання послуг через мережу Інтернет. Тому необхідність застосування РРО/ПРРО при отриманні оплати за товари, роботи чи послуги визначається не формою оплати, а способом її здійснення.