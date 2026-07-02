Розгляд питання про призначення до Апеляційної палати ВАКС судді Наталії Мовчан поставили на паузу

ВРП розглянула питання щодо призначення Наталії Мовчан до Апеляційної палати ВАКС та оголосила перерву для додаткового вивчення матеріалів.

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Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо внесення подання Президентові України про призначення Наталії Мовчан на посаду судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. У засіданні була присутня сама кандидатка. Вища рада правосуддя отримала рекомендацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (рішення від 22 червня 2026 року) та повні матеріали її особової справи.

Про кандидатку до Апеляційної палати ВАКС

Наталія Мовчан — громадянка України. У 2001 році закінчила Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство». Указом Президента України від 12 квітня 2019 року призначена на посаду судді Вищого антикорупційного суду першого складу.

Протягом перших п’яти років роботи у ВАКС виконувала функції слідчого судді. З 2023 року почала розглядати справи по суті. У 2026 році під її головуванням ухвалено три вироки у кримінальних провадженнях та постановлено одну ухвалу про застосування заходів медичного характеру.

Питання членів ВРП та пояснення кандидатки

Під час засідання члени Вищої ради правосуддя поставили Наталії Мовчан низку питань, на які вона надала розгорнуті відповіді.

Мотивація участі в конкурсі

Кандидатка пояснила, що її основна мотивація — це результати та якість роботи, яку вона виконувала у Вищому антикорупційному суді. Вона вважає, що накопичений досвід і практика будуть корисними саме в Апеляційній палаті ВАКС. Наталія Мовчан підкреслила, що матеріальна складова та статус судді для неї не є визначальними, а ключовим є можливість виконувати процесуальну роль судді апеляційної інстанції з більшою відповідальністю за остаточні рішення.

Повідомлення про втручання в діяльність судді

Членів ВРП цікавили обставини, за яких Наталія Мовчан зверталася з повідомленням про втручання. Кандидатка пояснила, що в одному кримінальному провадженні, де вона була слідчим суддею, учасники неодноразово заявляли їй відводи (11 разів під час розгляду 17 клопотань). Вона розцінила це як зловживання процесуальними правами з метою затягування розгляду. Зокрема, останній відвід було заявлено саме в той момент, коли вона вже заслухала позиції чотирьох захисників і мала вийти до нарадчої кімнати. Розгляд її повідомлення про втручання тривав понад місяць. Також вона згадала про факти несанкціонованого доступу до її електронної пошти, коли надходили повідомлення про нібито наявні судові провадження без позовної заяви.

Інформація про можливу підготовку проєкту рішення для іншого судді

Членів ВРП цікавила інформація з відкритих джерел про те, що проєкт рішення у справі іншого судді ВАКС нібито мав авторство Наталії Мовчан. Кандидатка категорично заявила, що ніколи не готувала проєктів рішень у справах, які розглядали інші судді. Вона пояснила, що файл надіслав її колега, а не вона. За словами Наталії Мовчан, створення файлу з чужим авторством технічно можливо, і це підтверджували IT-спеціалісти суду.

Поїздка на територію РФ у 2016 році

Одним із питань було одноразове перебування кандидатки на території Російської Федерації. Наталія Мовчан пояснила, що 12 березня 2016 року здійснила одноденну поїздку до м. Бєлгород на весілля племінника (до батьків нареченої). Вона поїхала замість матері племінника, яка не могла виїхати. Поїздка була сімейною, у неробочий день, на автомобілі брата, без зустрічей з іншими особами. Кандидатка наголосила, що на той час вважала це нагальною сімейною потребою і прийняла таке рішення, попри розуміння свого публічного статусу судді.

Поточне навантаження та строки розгляду справ

Наталія Мовчан розповіла про своє поточне навантаження та пояснила причини повторного автоматизованого розподілу деяких справ (зокрема, через відрядження колег до Вищої кваліфікаційної комісії суддів). Вона зазначила, що контролює строки притягнення до кримінальної відповідальності у справах свого провадження і не вбачає критичних ризиків.

За результатами розгляду Вища рада правосуддя оголосила перерву в даній справі для додаткового дослідження матеріалів.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Вища кваліфікаційна комісія суддів України за результатами конкурсу, оголошеного 3 червня 2025 року, надала рекомендації щодо семи кандидатів для призначення на посади суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Зокрема, рекомендації отримали:

Танасевич Олена Віталіївна

Сікора Катерина Олександрівна

Чайкін Ігор Борисович

Смаль Інна Анатоліївна

Дорошенко Наталія Олексіївна

Рубащенко Микола Анатолійович

Мовчан Наталя Володимирівна

Редакція продовжить стежити за подальшим розглядом цього питання, а також розглядом матеріалів щодо внесення подань Президентові України про призначення суддів на посади до Апеляційної палати ВАКС.