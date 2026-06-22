Конкурс до ВАКС: 19 кандидатів рекомендовано для призначення на посади суддів, список

ВККС визначила кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів надала рекомендації для призначення на посади суддів Вищого антикорупційного суду.

Так, за результатами конкурсу, оголошеного Комісією 3 червня 2025 року, рекомендації отримали:

7 кандидатів для призначення на посади суддів Апеляційної палати ВАКС:

Танасевич Олена Віталіївна Сікора Катерина Олександрівна Чайкін Ігор Борисович Смаль Інна Анатоліївна Дорошенко Наталія Олексіївна Рубащенко Микола Анатолійович Мовчан Наталя Володимирівна

12 кандидатів для призначення на посади інших суддів Вищого антикорупційного суду:

Гуцал Оксана Петрівна Кухта Владислав Олександрович Яциніна Марта-Марія Сергіївна Тесленко Ірина Олександрівна Коваленко Денис Сергійович Діденко Євген Володимирович Антипенко Віктор Павлович Дудченко Олександр Юрійович Скрекля Леся Іванівна Корягін Віталій Олексійович Хамходера Олег Петрович Піка Микола Євгенович

ВККС вказує: конкурс наразі не є завершеним. Умовами проведення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів у Вищому антикорупційному суді, затвердженими Комісією 3 червня 2025 року № 112/зп-25 (зі змінами), передбачено можливість проведення третьої стадії конкурсу на зайняття вакантних посад інших суддів ВАКС, якщо до його завершення утворяться нові вакантні посади суддів. Такі посади можуть з’явитися у зв’язку з призначенням на посади суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду інших суддів цього суду.

Крім того, Комісією припинено кваліфікаційне оцінювання 4 суддів на відповідність займаній посаді, які в межах цього конкурсу підтвердили здатність здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді:

Гуцал Оксани Петрівни - суддя Оріхівського районного суду Запорізької області;

Корягіна Віталія Олексійовича - суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області;

Кухти Владислава Олександровича - суддя Чернігівського районного суду Чернігівської області;

Певної Ольги Сергіївни - суддя Троїцького районного суду Луганської області.

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