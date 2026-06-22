Конкурс до ВАКС: 19 кандидатів рекомендовано для призначення на посади суддів, список
Вища кваліфікаційна комісія суддів надала рекомендації для призначення на посади суддів Вищого антикорупційного суду.
Так, за результатами конкурсу, оголошеного Комісією 3 червня 2025 року, рекомендації отримали:
7 кандидатів для призначення на посади суддів Апеляційної палати ВАКС:
- Танасевич Олена Віталіївна
- Сікора Катерина Олександрівна
- Чайкін Ігор Борисович
- Смаль Інна Анатоліївна
- Дорошенко Наталія Олексіївна
- Рубащенко Микола Анатолійович
- Мовчан Наталя Володимирівна
12 кандидатів для призначення на посади інших суддів Вищого антикорупційного суду:
- Гуцал Оксана Петрівна
- Кухта Владислав Олександрович
- Яциніна Марта-Марія Сергіївна
- Тесленко Ірина Олександрівна
- Коваленко Денис Сергійович
- Діденко Євген Володимирович
- Антипенко Віктор Павлович
- Дудченко Олександр Юрійович
- Скрекля Леся Іванівна
- Корягін Віталій Олексійович
- Хамходера Олег Петрович
- Піка Микола Євгенович
ВККС вказує: конкурс наразі не є завершеним. Умовами проведення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів у Вищому антикорупційному суді, затвердженими Комісією 3 червня 2025 року № 112/зп-25 (зі змінами), передбачено можливість проведення третьої стадії конкурсу на зайняття вакантних посад інших суддів ВАКС, якщо до його завершення утворяться нові вакантні посади суддів. Такі посади можуть з’явитися у зв’язку з призначенням на посади суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду інших суддів цього суду.
Крім того, Комісією припинено кваліфікаційне оцінювання 4 суддів на відповідність займаній посаді, які в межах цього конкурсу підтвердили здатність здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді:
- Гуцал Оксани Петрівни - суддя Оріхівського районного суду Запорізької області;
- Корягіна Віталія Олексійовича - суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області;
- Кухти Владислава Олександровича - суддя Чернігівського районного суду Чернігівської області;
- Певної Ольги Сергіївни - суддя Троїцького районного суду Луганської області.
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