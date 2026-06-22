  1. В Україні
  2. / Суд інфо

Конкурс до ВАКС: 19 кандидатів рекомендовано для призначення на посади суддів, список

13:40, 22 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ВККС визначила кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати.
Конкурс до ВАКС: 19 кандидатів рекомендовано для призначення на посади суддів, список
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів надала рекомендації для призначення на посади суддів Вищого антикорупційного суду.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Так, за результатами конкурсу, оголошеного Комісією 3 червня 2025 року, рекомендації отримали:

7 кандидатів для призначення на посади суддів Апеляційної палати ВАКС:

  1. Танасевич Олена Віталіївна
  2. Сікора Катерина Олександрівна
  3. Чайкін Ігор Борисович
  4. Смаль Інна Анатоліївна
  5. Дорошенко Наталія Олексіївна
  6. Рубащенко Микола Анатолійович
  7. Мовчан Наталя Володимирівна

12 кандидатів для призначення на посади інших суддів Вищого антикорупційного суду:

  1. Гуцал Оксана Петрівна
  2. Кухта Владислав Олександрович
  3. Яциніна Марта-Марія Сергіївна
  4. Тесленко Ірина Олександрівна
  5. Коваленко Денис Сергійович
  6. Діденко Євген Володимирович
  7. Антипенко Віктор Павлович
  8. Дудченко Олександр Юрійович
  9. Скрекля Леся Іванівна
  10. Корягін Віталій Олексійович
  11. Хамходера Олег Петрович
  12. Піка Микола Євгенович

ВККС вказує: конкурс наразі не є завершеним. Умовами проведення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів у Вищому антикорупційному суді, затвердженими Комісією 3 червня 2025 року № 112/зп-25 (зі змінами), передбачено можливість проведення третьої стадії конкурсу на зайняття вакантних посад інших суддів ВАКС, якщо до його завершення утворяться нові вакантні посади суддів. Такі посади можуть з’явитися у зв’язку з призначенням на посади суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду інших суддів цього суду.

Крім того, Комісією припинено кваліфікаційне оцінювання 4 суддів на відповідність займаній посаді, які в межах цього конкурсу підтвердили здатність здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді:

  • Гуцал Оксани Петрівни - суддя Оріхівського районного суду Запорізької області;
  • Корягіна Віталія Олексійовича - суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області;
  • Кухти Владислава Олександровича - суддя Чернігівського районного суду Чернігівської області;
  • Певної Ольги Сергіївни - суддя Троїцького районного суду Луганської області.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд суддя ВККС ВАКС антикорупційний суд Вищий антикорупційний суд конкурс Апеляційна палата ВАКС

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Працівників прифронтових територій хочуть звільнити від ПДФО: у Раді пропонують нову податкову гарантію

У Верховній Раді пропонують запровадити податкові гарантії для працівників у прифронтових районах, які працюють у зонах підвищеного ризику.

Конкурс на посаду Генпрокурора чи зміна конституційного балансу: які ризики містить законопроєкт 15343

Європейський стандарт чи правовий експеримент: чому запропонована депутатами модель призначення Генпрокурора потребує доопрацювання.

ВРП скасувала покарання судді зі Львова Юрію Бориславському, якого звинувачували у «затягуванні» справ про п’яне водіння

ВРП скасувала дисциплінарне стягнення судді зі Львова, який масово закривав справи про п’яне водіння.

Індивідуальний номер на авто можуть знищити, а власники втратити гроші: чому у водіїв є лише рік

Отримання індивідуального номерного знака за довіреністю спрощує процедуру для водіїв, проте ігнорування строків отримання чи перереєстрації авто загрожує втратою замовлення та коштів.

Працівникам прифронтових територій можуть надати новий статус із надбавками та страховим захистом — що пропонують у Раді

Законопроєкт встановлює окремий статус для осіб, які забезпечують життєдіяльність у зонах бойових дій.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]