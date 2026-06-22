Конкурс в ВАКС: 19 кандидатов рекомендованы для назначения на должности судей, список
Высшая квалификационная комиссия судей предоставила рекомендации для назначения на должности судей Высшего антикоррупционного суда.
Так, по результатам конкурса, объявленного Комиссией 3 июня 2025 года, рекомендации получили:
7 кандидатов для назначения на должности судей Апелляционной палаты ВАКС:
- Танасевич Елена Витальевна
- Сикора Екатерина Александровна
- Чайкин Игорь Борисович
- Смаль Инна Анатольевна
- Дорошенко Наталия Алексеевна
- Рубащенко Николай Анатольевич
- Мовчан Наталия Владимировна
12 кандидатов для назначения на должности других судей Высшего антикоррупционного суда:
- Гуцал Оксана Петровна
- Кухта Владислав Александрович
- Яцинина Марта-Мария Сергеевна
- Тесленко Ирина Александровна
- Коваленко Денис Сергеевич
- Диденко Евгений Владимирович
- Антипенко Виктор Павлович
- Дудченко Александр Юрьевич
- Скрекля Леся Ивановна
- Корягин Виталий Алексеевич
- Хамходера Олег Петрович
- Пика Николай Евгеньевич
ВККС указывает: конкурс в настоящее время не является завершенным. Условиями проведения конкурса на занятие вакантных должностей судей в Высшем антикоррупционном суде, утвержденными Комиссией 3 июня 2025 года № 112/зп-25 (с изменениями), предусмотрена возможность проведения третьей стадии конкурса на занятие вакантных должностей других судей ВАКС, если до его завершения образуются новые вакантные должности судей. Такие должности могут появиться в связи с назначением на должности судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда других судей этого суда.
Кроме того, Комиссией прекращено квалификационное оценивание 4 судей на соответствие занимаемой должности, которые в рамках данного конкурса подтвердили способность осуществлять правосудие в Высшем антикоррупционном суде:
- Гуцал Оксаны Петровны — судья Ореховского районного суда Запорожской области;
- Корягина Виталия Алексеевича — судья Терновского городского суда Днепропетровской области;
- Кухты Владислава Александровича — судья Черниговского районного суда Черниговской области;
- Певной Ольги Сергеевны — судья Троицкого районного суда Луганской области.
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