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Конкурс в ВАКС: 19 кандидатов рекомендованы для назначения на должности судей, список

13:40, 22 июня 2026
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ВККС определила кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты.
Конкурс в ВАКС: 19 кандидатов рекомендованы для назначения на должности судей, список
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Высшая квалификационная комиссия судей предоставила рекомендации для назначения на должности судей Высшего антикоррупционного суда.

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Так, по результатам конкурса, объявленного Комиссией 3 июня 2025 года, рекомендации получили:

7 кандидатов для назначения на должности судей Апелляционной палаты ВАКС:

  1. Танасевич Елена Витальевна
  2. Сикора Екатерина Александровна
  3. Чайкин Игорь Борисович
  4. Смаль Инна Анатольевна
  5. Дорошенко Наталия Алексеевна
  6. Рубащенко Николай Анатольевич
  7. Мовчан Наталия Владимировна

12 кандидатов для назначения на должности других судей Высшего антикоррупционного суда:

  1. Гуцал Оксана Петровна
  2. Кухта Владислав Александрович
  3. Яцинина Марта-Мария Сергеевна
  4. Тесленко Ирина Александровна
  5. Коваленко Денис Сергеевич
  6. Диденко Евгений Владимирович
  7. Антипенко Виктор Павлович
  8. Дудченко Александр Юрьевич
  9. Скрекля Леся Ивановна
  10. Корягин Виталий Алексеевич
  11. Хамходера Олег Петрович
  12. Пика Николай Евгеньевич

ВККС указывает: конкурс в настоящее время не является завершенным. Условиями проведения конкурса на занятие вакантных должностей судей в Высшем антикоррупционном суде, утвержденными Комиссией 3 июня 2025 года № 112/зп-25 (с изменениями), предусмотрена возможность проведения третьей стадии конкурса на занятие вакантных должностей других судей ВАКС, если до его завершения образуются новые вакантные должности судей. Такие должности могут появиться в связи с назначением на должности судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда других судей этого суда.

Кроме того, Комиссией прекращено квалификационное оценивание 4 судей на соответствие занимаемой должности, которые в рамках данного конкурса подтвердили способность осуществлять правосудие в Высшем антикоррупционном суде:

  • Гуцал Оксаны Петровны — судья Ореховского районного суда Запорожской области;
  • Корягина Виталия Алексеевича — судья Терновского городского суда Днепропетровской области;
  • Кухты Владислава Александровича — судья Черниговского районного суда Черниговской области;
  • Певной Ольги Сергеевны — судья Троицкого районного суда Луганской области.

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