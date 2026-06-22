В Харькове неизвестный с гранатами и ножом напал на группу оповещения ТЦК — сотрудника ТЦК привлекли к ответственности за отсутствие видеозаписи

Отсутствие записи не позволило задокументировать ход инцидента, в результате которого один из военнослужащих получил ножевое ранение в живот.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Солдат, стрелок отделения оповещения, исполнявший обязанности старшего группы оповещения, был привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 172-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Обстоятельства дела

Согласно протоколу о военном административном правонарушении ДНХ-1939 от 13 апреля 2026 года, 6 апреля 2026 года группа оповещения Индустриального районного территориального центра комплектования и социальной поддержки города Харькова, в составе которой старшим группы был указанный военнослужащий, проводила мобилизационные мероприятия по оповещению и уточнению военно-учетных данных. В состав группы входили также другие военнослужащие и сотрудник Национальной полиции.

В ходе мероприятий по оповещению по адресу в городе Харькове группа обнаружила мужчину призывного возраста. При попытке проверки военно-учетных документов неизвестный мужчина применил травматическое оружие, бросил шумовые гранаты и ножом ранил одного из членов группы — солдата, получившего ножевое ранение в живот. Неизвестного позже задержали в рамках уголовного производства по части 3 статьи 350 Уголовного кодекса Украины.

В ходе проверки обстоятельств происшествия было установлено отсутствие какой-либо видеозаписи мероприятий по оповещению с боди-камер. Согласно журналу учета, боди-камера была выдана, однако не использовалась.

Своими действиями и бездействием военнослужащий, как старший группы оповещения, нарушил требования Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины, Устава внутренней службы Вооруженных Сил Украины, пункта 12 Должностной инструкции старшего группы оповещения, пунктов 40, 52 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 года № 560, а также пункта 9 раздела II Инструкции по применению территориальными центрами комплектования и социальной поддержки технических приборов и технических средств, обладающих функциями фото- и видеофиксации, утвержденной приказом Министерства обороны Украины от 6 августа 2024 года № 532. Отсутствие видеофиксации сделало невозможным фиксирование процесса предъявления и проверки военно-учетных документов и произошедших событий.

В ходе судебного заседания военнослужащий полностью признал свою вину, искренне раскаялся и не возражал против наложения административного взыскания.

Что решил суд

Слободской районный суд города Харькова 9 июня рассмотрел дело № 641/3612/26 об административном правонарушении и постановил:

Признать военнослужащего виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 172-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях (халатное отношение военнослужащего к военной службе, совершенное в условиях особого периода).

Наложить на него административное взыскание в виде штрафа в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 17 000 (семнадцать тысяч) гривен.

Суд освободил военнослужащего от уплаты судебного сбора в соответствии с пунктом 12 части первой статьи 5 Закона Украины «О судебном сборе», поскольку правонарушение связано с исполнением воинского долга.

Суд учел искреннее раскаяние как смягчающее обстоятельство, а также отсутствие отягчающих обстоятельств. Оснований для прекращения производства не установлено.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке. Штраф подлежит уплате в течение пятнадцати дней со дня вручения постановления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.