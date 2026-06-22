Перегруженные грузовики исчезают с дорог — количество штрафов сократилось в 1,8 раза

Средний штраф за перегрузку вырос до 13,8 тысячи гривен, хотя количество самих нарушений существенно сократилось.

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Несмотря на войну и активные грузовые перевозки, количество штрафов за перегрузку грузовиков на украинских дорогах продолжает снижаться.

За первые пять месяцев 2026 года автоматические комплексы взвешивания транспорта в движении (WIM) зафиксировали почти в 1,8 раза меньше нарушений, чем в прошлом году. В то же время средний размер штрафа несколько вырос, а больше всего случаев превышения весовых норм традиционно выявляют в нескольких регионах страны.

Лидером по количеству вынесенных постановлений стала Днепропетровская область, тогда как самый быстрый рост нарушений зафиксировали в Николаевской области.

Количество штрафов за перегруженные фуры сократилось в 1,8 раза

По данным Укртрансбезопасности, в течение января–мая 2026 года автоматические системы мониторинга веса грузового транспорта в движении (WIM) зафиксировали 1 388 нарушений весовых норм. Общая сумма штрафов составила 19,2 млн грн.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество нарушений уменьшилось в 1,8 раза. Если в прошлом году ежемесячно в среднем выписывали около 480 постановлений, то сейчас этот показатель составляет примерно 280.

Тенденция к снижению продолжается уже несколько лет после рекордных показателей, зафиксированных в первые годы работы системы автоматического весового контроля.

Как менялось количество нарушений после запуска WIM

Системы WIM начали работать в Украине в октябре 2021 года. Уже в первые месяцы работы они демонстрировали высокие показатели выявления нарушений. Так, в декабре 2021 года было составлено 3 932 постановления, а в январе 2022 года — еще 3 728.

После начала полномасштабного вторжения России работа WIM-комплексов была временно приостановлена, поэтому за этот период штрафы практически не фиксировались.

Опендатабот указывает: рекордным во время войны стал июль 2023 года, когда системы зафиксировали 2 859 нарушений. В целом 2023 год стал пиковым для WIM-контроля: тогда было составлено 12 993 постановления, а общая сумма штрафов достигла 196,2 млн грн.

После этого показатели начали постепенно снижаться. За весь 2025 год системы весового контроля зафиксировали 5 800 нарушений — почти столько же, сколько было оформлено за первые три месяца работы WIM в 2021 году. Общая сумма штрафов в прошлом году составила 76,2 млн грн, что стало самым низким показателем среди всех полных лет функционирования системы.

Какой средний штраф за перегрузку в 2026 году

По итогам января–мая 2026 года средний размер штрафа составил 13,8 тыс. грн. Для сравнения, за весь 2025 год этот показатель составлял 13,1 тыс. грн.

Самые высокие средние суммы штрафов фиксировались в первые годы работы системы: в 2021 году — около 22 тыс. грн, в 2022 году — 20,4 тыс. грн.

Самый высокий средний штраф за первые пять месяцев 2026 года зафиксировали в Кировоградской области — около 20 тыс. грн. При этом там было вынесено всего пять постановлений. Второе место заняла Львовская область со средним штрафом около 19 тыс. грн.

Где больше всего штрафуют перегруженные грузовики

Больше всего постановлений за превышение весовых норм в этом году вынесли в Днепропетровской области — 181. Общая сумма штрафов в регионе составила 2,75 млн грн.

В тройку регионов с наибольшим количеством нарушений также вошли:

Винницкая область — 159 постановлений на 2,17 млн грн;

Полтавская область — 155 постановлений на 2,24 млн грн.

В то же время в Николаевской области зафиксировали противоположную тенденцию. Несмотря на общее сокращение количества нарушений по стране, в регионе за первые пять месяцев 2026 года количество постановлений выросло в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сколько WIM-комплексов работает в Украине

По данным Информационно-аналитического центра дорожного хозяйства, в настоящее время в Украине функционируют 62 WIM-комплекса.

Больше всего пунктов автоматического контроля веса грузового транспорта расположено в Киевской области — восемь комплексов. Именно эти системы позволяют автоматически выявлять перегруженные грузовики, которые наносят наибольший ущерб дорожному покрытию, и формировать постановления о наложении штрафов без остановки транспортных средств.

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