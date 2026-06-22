  1. В Украине

Перегруженные грузовики исчезают с дорог — количество штрафов сократилось в 1,8 раза

14:45, 22 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Средний штраф за перегрузку вырос до 13,8 тысячи гривен, хотя количество самих нарушений существенно сократилось.
Перегруженные грузовики исчезают с дорог — количество штрафов сократилось в 1,8 раза
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Несмотря на войну и активные грузовые перевозки, количество штрафов за перегрузку грузовиков на украинских дорогах продолжает снижаться.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

За первые пять месяцев 2026 года автоматические комплексы взвешивания транспорта в движении (WIM) зафиксировали почти в 1,8 раза меньше нарушений, чем в прошлом году. В то же время средний размер штрафа несколько вырос, а больше всего случаев превышения весовых норм традиционно выявляют в нескольких регионах страны.

Лидером по количеству вынесенных постановлений стала Днепропетровская область, тогда как самый быстрый рост нарушений зафиксировали в Николаевской области.

Количество штрафов за перегруженные фуры сократилось в 1,8 раза

По данным Укртрансбезопасности, в течение января–мая 2026 года автоматические системы мониторинга веса грузового транспорта в движении (WIM) зафиксировали 1 388 нарушений весовых норм. Общая сумма штрафов составила 19,2 млн грн.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество нарушений уменьшилось в 1,8 раза. Если в прошлом году ежемесячно в среднем выписывали около 480 постановлений, то сейчас этот показатель составляет примерно 280.

Тенденция к снижению продолжается уже несколько лет после рекордных показателей, зафиксированных в первые годы работы системы автоматического весового контроля.

Как менялось количество нарушений после запуска WIM

Системы WIM начали работать в Украине в октябре 2021 года. Уже в первые месяцы работы они демонстрировали высокие показатели выявления нарушений. Так, в декабре 2021 года было составлено 3 932 постановления, а в январе 2022 года — еще 3 728.

После начала полномасштабного вторжения России работа WIM-комплексов была временно приостановлена, поэтому за этот период штрафы практически не фиксировались.

Опендатабот указывает: рекордным во время войны стал июль 2023 года, когда системы зафиксировали 2 859 нарушений. В целом 2023 год стал пиковым для WIM-контроля: тогда было составлено 12 993 постановления, а общая сумма штрафов достигла 196,2 млн грн.

После этого показатели начали постепенно снижаться. За весь 2025 год системы весового контроля зафиксировали 5 800 нарушений — почти столько же, сколько было оформлено за первые три месяца работы WIM в 2021 году. Общая сумма штрафов в прошлом году составила 76,2 млн грн, что стало самым низким показателем среди всех полных лет функционирования системы.

Какой средний штраф за перегрузку в 2026 году

По итогам января–мая 2026 года средний размер штрафа составил 13,8 тыс. грн. Для сравнения, за весь 2025 год этот показатель составлял 13,1 тыс. грн.

Самые высокие средние суммы штрафов фиксировались в первые годы работы системы: в 2021 году — около 22 тыс. грн, в 2022 году — 20,4 тыс. грн.

Самый высокий средний штраф за первые пять месяцев 2026 года зафиксировали в Кировоградской области — около 20 тыс. грн. При этом там было вынесено всего пять постановлений. Второе место заняла Львовская область со средним штрафом около 19 тыс. грн.

Где больше всего штрафуют перегруженные грузовики

Больше всего постановлений за превышение весовых норм в этом году вынесли в Днепропетровской области — 181. Общая сумма штрафов в регионе составила 2,75 млн грн.

В тройку регионов с наибольшим количеством нарушений также вошли:

  • Винницкая область — 159 постановлений на 2,17 млн грн;
  • Полтавская область — 155 постановлений на 2,24 млн грн.

В то же время в Николаевской области зафиксировали противоположную тенденцию. Несмотря на общее сокращение количества нарушений по стране, в регионе за первые пять месяцев 2026 года количество постановлений выросло в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сколько WIM-комплексов работает в Украине

По данным Информационно-аналитического центра дорожного хозяйства, в настоящее время в Украине функционируют 62 WIM-комплекса.

Больше всего пунктов автоматического контроля веса грузового транспорта расположено в Киевской области — восемь комплексов. Именно эти системы позволяют автоматически выявлять перегруженные грузовики, которые наносят наибольший ущерб дорожному покрытию, и формировать постановления о наложении штрафов без остановки транспортных средств.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

штраф / штрафы авто автомобиль

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Проверки оборонных закупок теперь зависят от риска: как будет работать новая система

Правительство определило статус Главного управления государственного обеспечения качества как уполномоченного органа и ввело прямой запрет на вмешательство в его оперативную деятельность.

АРМА формирует новый состав Совета общественного контроля: подача документов продлится в июле, голосование — в августе

Для участия в конкурсе по формированию состава Совета общественного контроля при АРМА документы будут принимать с 13 по 23 июля 2026 года, а интернет-голосование за кандидатов состоится в августе.

Дистанционные ВВК и ОПФО за рубежом: почему право на экспертизу остается декларативным

Законодательство Украины формально позволяет проходить медико-социальные процедуры дистанционно, однако на практике украинцы за рубежом сталкиваются с непреодолимыми барьерами еще до начала рассмотрения дела.

Фотографии с похорон и три чека не стали доказательством семейных отношений: Верховный Суд отказал в признании гражданского брака

Факт совместного проживания не может подтверждаться лишь фотографиями, чеками или регистрацией по одному адресу без доказательств общего бюджета.

Штрафы за отказ в предоставлении информации арбитражным управляющим хотят ввести без исключения для служебной тайны

В законопроекте об усилении защиты арбитражных управляющих выявили пробелы, которые могут затруднить его реализацию.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]