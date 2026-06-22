Перевантажені вантажівки зникають з доріг — кількість штрафів впала у 1,8 раза

Середній штраф за перевантаження зріс до 13,8 тисяч гривень, хоча кількість самих порушень суттєво скоротилася.

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Попри війну та активні вантажні перевезення, кількість штрафів за перевантаження вантажівок на українських дорогах продовжує знижуватися.

За перші п’ять місяців 2026 року автоматичні комплекси зважування транспорту в русі (WIM) зафіксували майже у 1,8 раза менше порушень, ніж торік. Водночас середній розмір штрафу дещо зріс, а найбільше випадків перевищення вагових норм традиційно виявляють у кількох регіонах країни.

Лідером за кількістю складених постанов стала Дніпропетровська область, тоді як найшвидше зростання порушень зафіксували на Миколаївщині.

Кількість штрафів за перевантажені фури скоротилася у 1,8 раза

За даними Укртрансбезпеки, протягом січня–травня 2026 року автоматичні системи моніторингу ваги вантажного транспорту у русі (WIM) зафіксували 1 388 порушень вагових норм. Загальна сума штрафів склала 19,2 млн грн.

Порівняно з аналогічним періодом 2025 року кількість порушень зменшилася у 1,8 раза. Якщо торік щомісяця в середньому виписували близько 480 постанов, то нині цей показник становить приблизно 280.

Тенденція до зниження триває вже кілька років після рекордних показників, зафіксованих у перші роки роботи системи автоматичного вагового контролю.

Як змінювалася кількість порушень після запуску WIM

Системи WIM почали працювати в Україні у жовтні 2021 року. Уже в перші місяці роботи вони демонстрували високі показники виявлення порушень. Так, у грудні 2021 року було складено 3 932 постанови, а в січні 2022 року — ще 3 728.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії робота WIM-комплексів була тимчасово призупинена, тому за цей період майже не фіксувалися штрафи.

Опендатабот вказує: рекордним під час війни став липень 2023 року, коли системи зафіксували 2 859 порушень. Загалом 2023 рік став піковим для WIM-контролю: тоді було складено 12 993 постанови, а загальна сума штрафів досягла 196,2 млн грн.

Після цього показники почали поступово знижуватися. За весь 2025 рік системи вагового контролю зафіксували 5 800 порушень — майже стільки ж, скільки було оформлено за перші три місяці роботи WIM у 2021 році. Загальна сума штрафів торік склала 76,2 млн грн, що стало найнижчим показником серед усіх повних років функціонування системи.

Який середній штраф за перевантаження у 2026 році

За підсумками січня–травня 2026 року середній розмір штрафу становив 13,8 тис. грн. Для порівняння, за весь 2025 рік цей показник дорівнював 13,1 тис. грн.

Найвищі середні суми штрафів фіксувалися у перші роки роботи системи: у 2021 році — близько 22 тис. грн, у 2022 році — 20,4 тис. грн.

Найбільший середній штраф за перші п’ять місяців 2026 року зафіксували у Кіровоградській області — близько 20 тис. грн. Водночас там було винесено лише п’ять постанов. Друге місце посіла Львівська область із середнім штрафом близько 19 тис. грн.

Де найбільше штрафують перевантажені вантажівки

Найбільше постанов за перевищення вагових норм цьогоріч винесли у Дніпропетровській області — 181. Загальна сума штрафів у регіоні склала 2,75 млн грн.

До трійки регіонів із найбільшою кількістю порушень також увійшли:

Вінницька область — 159 постанов на 2,17 млн грн;

Полтавська область — 155 постанов на 2,24 млн грн.

Водночас на Миколаївщині зафіксували протилежну тенденцію. Попри загальне скорочення кількості порушень по країні, в області за перші п’ять місяців 2026 року кількість постанов зросла у чотири рази порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Скільки WIM-комплексів працює в Україні

За даними Інформаційно-аналітичного центру дорожнього господарства, наразі в Україні функціонують 62 WIM-комплекси.

Найбільше пунктів автоматичного контролю ваги вантажного транспорту розташовано у Київській області — вісім комплексів. Саме ці системи дозволяють автоматично виявляти перевантажені вантажівки, які завдають найбільшої шкоди дорожньому покриттю, та формувати постанови про накладення штрафів без зупинки транспортних засобів.

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