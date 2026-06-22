У Києві сталася аварія: у Дніпровському та Дарницькому районах зникло світло
13:19, 22 червня 2026
Відновити подачу електроенергії планується до 16:00.
У Дніпровському та Дарницькому районах Києва енергетики працюють над ліквідацією аварійного відключення електроенергії.
Як повідомили в компанії ДТЕК, аварійні бригади вже виконують відновлювальні роботи.
За попередньою інформацією, відновити подачу електроенергії планується до 16:00.
Причини аварії наразі не вказуються.
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