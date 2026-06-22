У Києві сталася аварія: у Дніпровському та Дарницькому районах зникло світло

Відновити подачу електроенергії планується до 16:00.

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У Дніпровському та Дарницькому районах Києва енергетики працюють над ліквідацією аварійного відключення електроенергії.

Як повідомили в компанії ДТЕК, аварійні бригади вже виконують відновлювальні роботи.

За попередньою інформацією, відновити подачу електроенергії планується до 16:00.

Причини аварії наразі не вказуються.

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