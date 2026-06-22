На Закарпатті кошти на реабілітацію військових «зникали» через фіктивні поставки протезів — прокуратура викрила схему

Підозрюють посадовця Фонду соцзахисту та його спільницю у привласненні бюджетних коштів, призначених для протезування та реабілітації.

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На Закарпатті викрито схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на протезування та забезпечення засобами реабілітації людей з інвалідністю, зокрема військових, які втратили кінцівки внаслідок поранень. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури встановлено факти розкрадання коштів, передбачених для реабілітації поранених захисників та цивільних осіб.

Про підозру повідомлено виконувачу обов’язків керівника обласного відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та його співучасниці.

За даними слідства, вони організували схему, за якою держава оплачувала протези та ортопедичні вироби, які фактично не надавалися або не виготовлялися. Потерпілих — щонайменше сім осіб, серед яких цивільні та українські військові — заздалегідь переконували підписувати акти нібито отримання допомоги.

Після оформлення підроблених документів здійснювалися бюджетні виплати постачальникам, хоча фактичного забезпечення людей не відбувалося. У частині випадків це також позбавляло постраждалих можливості отримати необхідні засоби реабілітації в інших установах.

За даними слідства, підтверджені збитки становлять майже 600 тисяч гривень. Кошти, як встановлено, учасники схеми розподіляли між собою.

Дії посадовця Фонду кваліфіковано як розтрата бюджетних коштів в умовах воєнного стану та службове підроблення. Його співучасниці інкримінують пособництво у розтраті.

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