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На Закарпатті кошти на реабілітацію військових «зникали» через фіктивні поставки протезів — прокуратура викрила схему

17:49, 22 червня 2026
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Підозрюють посадовця Фонду соцзахисту та його спільницю у привласненні бюджетних коштів, призначених для протезування та реабілітації.
На Закарпатті кошти на реабілітацію військових «зникали» через фіктивні поставки протезів — прокуратура викрила схему
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На Закарпатті викрито схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на протезування та забезпечення засобами реабілітації людей з інвалідністю, зокрема військових, які втратили кінцівки внаслідок поранень. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

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За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури встановлено факти розкрадання коштів, передбачених для реабілітації поранених захисників та цивільних осіб.

Про підозру повідомлено виконувачу обов’язків керівника обласного відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та його співучасниці.

За даними слідства, вони організували схему, за якою держава оплачувала протези та ортопедичні вироби, які фактично не надавалися або не виготовлялися. Потерпілих — щонайменше сім осіб, серед яких цивільні та українські військові — заздалегідь переконували підписувати акти нібито отримання допомоги.

Після оформлення підроблених документів здійснювалися бюджетні виплати постачальникам, хоча фактичного забезпечення людей не відбувалося. У частині випадків це також позбавляло постраждалих можливості отримати необхідні засоби реабілітації в інших установах.

За даними слідства, підтверджені збитки становлять майже 600 тисяч гривень. Кошти, як встановлено, учасники схеми розподіляли між собою.

Дії посадовця Фонду кваліфіковано як розтрата бюджетних коштів в умовах воєнного стану та службове підроблення. Його співучасниці інкримінують пособництво у розтраті.

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