На Одещині начальниця відділення «Укрпошти» викрала планшет, коли розносила листи

Під час доставки пошти жінка таємно забрала чужий планшет із під'їзду будинку та залишила його собі.

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Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області визнав винною начальницю одного з відділень АТ «Укрпошта» у крадіжці планшета, вчиненій під час виконання службових обов'язків із доставки пошти. Суд кваліфікував її дії за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України як крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.

Жінці призначили мінімальне покарання, передбачене санкцією цієї норми, — п'ять років позбавлення волі, однак на підставі статті 75 КК України звільнили від відбування покарання з випробуванням строком на один рік.

Як встановив суд, 8 квітня 2026 року обвинувачена, виконуючи доставку пошти за визначеною адресою в Ізмаїлі, перебувала у під'їзді багатоквартирного будинку. Скориставшись тим, що за її діями ніхто не спостерігає, вона таємно викрала планшет Lenovo Idea Tab TB336FU вартістю 7 745,40 грн. Після цього жінка залишила місце події та розпорядилася викраденим майном на власний розсуд, чим завдала потерпілому майнової шкоди на зазначену суму.

Кваліфікація злочину

Оскільки крадіжку було вчинено під час дії воєнного стану, суд кваліфікував дії обвинуваченої за частиною 4 статті 185 КК України. Санкція цієї норми передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Вину жінка визнала повністю

У судовому засіданні обвинувачена повністю визнала свою вину, підтвердила обставини, викладені в обвинувальному акті, та повідомила, що щиро розкаялася у скоєному. Також вона зазначила, що попросила б вибачення у потерпілого, якби той був присутній у суді.

Потерпілий подав заяву з проханням розглянути справу без його участі. Оскільки жоден із учасників процесу не оспорював фактичних обставин, суд за згодою сторін визнав недоцільним дослідження доказів щодо цих обставин відповідно до частини 3 статті 349 КПК України. У такому випадку вони не можуть бути предметом апеляційного оскарження.

Чому суд призначив випробування

Призначаючи покарання, суд врахував, що обвинувачена раніше не судима, офіційно працює, не перебуває на обліку у лікаря-психіатра чи лікаря-нарколога та щиро розкаялася у вчиненому.

Єдиною обставиною, що пом'якшує покарання, суд визнав щире каяття. Водночас обставин, які обтяжують покарання, суд не враховував. У вироку зазначено, що прокурор не навів таких обставин в обвинувальному акті та не доводив їх під час судового розгляду, а суд не вправі самостійно встановлювати нові обставини, які погіршують становище обвинуваченої.

З огляду на це суд призначив мінімальне покарання, передбачене санкцією статті, — п'ять років позбавлення волі, але застосував статтю 75 КК України та звільнив засуджену від відбування покарання з випробуванням строком на один рік.

Протягом іспитового строку засуджена повинна періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання та не виїжджати за межі України без погодження з цим органом. Суд також роз'яснив, що у разі невиконання покладених обов'язків або систематичного вчинення адміністративних правопорушень, які свідчитимуть про небажання стати на шлях виправлення, звільнення від відбування покарання з випробуванням може бути скасоване, а засуджену направлять для відбування призначених п'яти років позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили суд продовжив щодо засудженої запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на тих самих умовах, що були визначені раніше.

Після набрання вироком законної сили арешт із вилученого планшета має бути скасований, а сам пристрій вважається повернутим потерпілому. Пакування, в якому перебував планшет, суд постановив знищити.

Крім того, із засудженої стягнуто на користь держави 1 337,10 грн документально підтверджених витрат на проведення судової товарознавчої експертизи.

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