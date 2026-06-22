Добудова «Укрбуду» у Києві зрушила з місця: де ведуться роботи

«Київміськбуд» представив план відновлення будівництва недобудованих об’єктів холдингу та «Укрбуду».

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ПрАТ «ХК «Київміськбуд» презентувало у Київській міській раді концепцію відновлення будівництва житлових комплексів холдингу та об’єктів компанії «Укрбуд».

Як вказали у КМДА, з лютого 2026 року будівельні роботи вже відновлено на 11 житлових комплексах. У Київміськбуді повідомляють, що до кінця поточного року компанія планує ввести в експлуатацію шість житлових комплексів разом із зовнішніми інженерними мережами.

Аналогічні обсяги введення житла прогнозуються і на 2027 рік.

Наразі будівельні роботи ведуться на 18 об’єктах «Київміськбуду». Зокрема, на ЖК «Поділ Град» триває підготовка акту готовності до введення в експлуатацію.

У житлових комплексах «Твін Хаус», «Райдужний» та «Фрідом» виконуються інженерні роботи, підключення до міських мереж.

На об’єктах «Оберіг-2», «Медовий», «Медовий-2» та «Гвардійський» триває будівництво житлових будинків та інші роботи.

Також активні роботи проводяться на житлових комплексах «Міракс», «Урлівський-1», «Абрикосовий», «Мілос», «Лайк Хаус», «Кирилівський Гай», «Отрада» та «Урбан Парк».

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