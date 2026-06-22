Достройка объектов «Укрбуда» в Киеве сдвинулась с места: где ведутся работы

«Киевгорстрой» представил план возобновления строительства недостроенных объектов холдинга и «Укрстроя».

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ЧАО «ХК «Киевгорстрой» представило в Киевском городском совете концепцию возобновления строительства жилых комплексов холдинга и объектов компании «Укрбуд».

Как указали в КГГА, с февраля 2026 года строительные работы уже возобновлены на 11 жилых комплексах. В «Киевгорстрое» сообщают, что до конца текущего года компания планирует ввести в эксплуатацию шесть жилых комплексов вместе с внешними инженерными сетями.

Аналогичные объемы ввода жилья прогнозируются и на 2027 год.

В настоящее время строительные работы ведутся на 18 объектах «Киевгорстроя». В частности, на ЖК «Подол Град» продолжается подготовка акта готовности к вводу в эксплуатацию.

В жилых комплексах «Твин Хаус», «Радужный» и «Фридом» выполняются инженерные работы, подключение к городским сетям.

На объектах «Оберег-2», «Медовый», «Медовый-2» и «Гвардейский» продолжается строительство жилых домов и другие работы.

Также активные работы проводятся на жилых комплексах «Миракс», «Урловский-1», «Абрикосовый», «Милос», «Лайк Хаус», «Кирилловский Гай», «Отрада» и «Урбан Парк».

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