За какой пост в соцсетях могут наказать: украинцам напомнили о важных запретах во время войны

Под запретом находятся данные о воинских частях, вооружении, маршрутах перемещения войск, работе ПВО, последствиях обстрелов и другие сведения, которые могут быть использованы противником.

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Во время военного положения даже обычная фотография, видео или сообщение в социальных сетях могут содержать информацию, которую враг способен использовать против Украины. В Департаменте правового обеспечения Днепровского городского совета напомнили, какие сведения запрещено распространять и почему это важно для безопасности государства.

Почему важно быть осторожным с публикациями

В ведомстве подчеркивают, что любая информация, обнародованная в открытом доступе, может представлять ценность для противника. Даже короткий пост, фото или видео иногда позволяют установить местонахождение военных, оценить последствия обстрелов или получить другие сведения, которые могут быть использованы против Украины.

Несмотря на то, что право на свободу слова во время военного положения сохраняется, каждый несёт личную ответственность за распространение информации, которая может нанести ущерб обороноспособности государства, военнослужащим или гражданскому населению.

Какую информацию запрещено распространять

Запрещается обнародовать:

названия воинских частей и подразделений, а также места их расположения;

сведения о численности личного состава;

информацию о количестве вооружения, военной техники, её техническом состоянии и местах хранения;

условные обозначения военных и других важных объектов.

Какие военные сведения нельзя разглашать

Не допускается распространение информации о:

проведении или планировании военных операций;

системе охраны и обороны воинских частей;

вооружении, военной технике и особенностях их применения;

порядок привлечения личного состава, сил и средств;

осуществление разведывательной деятельности;

перемещение, развертывание войск, их численность, наименования и маршруты;

деятельность воинских частей, их тактику и способы выполнения боевых задач;

специальные или уникальные военные операции и методы их проведения;

эффективность применения противником средств радиоэлектронной борьбы;

отложенные или отмененные военные операции;

потери самолетов, кораблей, другой техники и проведение поисково-спасательных мероприятий;

меры по обеспечению безопасности украинских военных, в частности маскировка, дезинформация и другие способы противодействия врагу;

информационно-психологические операции, которые проводятся или планируются;

материалы, содержащие пропаганду или оправдывающие широкомасштабную вооруженную агрессию России против Украины.

Какие публикации в соцсетях могут быть опасными

Особое внимание специалисты советуют уделять информации, которую пользователи публикуют в социальных сетях.

В частности, нельзя размещать:

фото или видео последствий ракетных ударов или артиллерийских обстрелов, а также моментов пролета воздушных целей;

информацию о точном времени и месте попаданий, в том числе в комментариях;

любые сведения о работе украинской противовоздушной обороны;

фотографии уничтоженной или поврежденной вражеской техники, если на них можно распознать бортовые номера, серийные знаки или другие идентификационные обозначения;

неподтвержденную информацию о погибших, раненых или других пострадавших.

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