За який допис у соцмережах можуть покарати: українцям нагадали важливі заборони під час війни

Під забороною перебувають дані про військові частини, озброєння, маршрути переміщення військ, роботу ППО, наслідки обстрілів та інші відомості, які можуть бути використані противником.

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Під час воєнного стану навіть звичайна фотографія, відео чи повідомлення в соціальних мережах можуть містити інформацію, яку ворог здатен використати проти України. У Департаменті правового забезпечення Дніпровської міської ради нагадали, які відомості заборонено поширювати та чому це важливо для безпеки держави.

Чому важливо бути обережним із публікаціями

У відомстві наголошують, що будь-яка інформація, оприлюднена у відкритому доступі, може становити цінність для противника. Навіть короткий допис, фото чи відео іноді дають змогу встановити місце перебування військових, оцінити наслідки обстрілів або отримати інші відомості, які можуть бути використані проти України.

Попри те, що право на свободу слова під час воєнного стану зберігається, кожен несе особисту відповідальність за поширення інформації, яка може завдати шкоди обороноздатності держави, військовослужбовцям або цивільному населенню.

Яку інформацію заборонено поширювати

Забороняється оприлюднювати:

найменування військових частин і підрозділів, а також місця їхнього розташування;

відомості про чисельність особового складу;

інформацію про кількість озброєння, військової техніки, її технічний стан та місця зберігання;

умовні позначення військових та інших важливих об'єктів.

Які військові відомості не можна розголошувати

Не допускається поширення інформації про:

проведення або планування військових операцій;

систему охорони та оборони військових частин;

озброєння, військову техніку та особливості їх застосування;

порядок залучення особового складу, сил і засобів;

здійснення розвідувальної діяльності;

переміщення, розгортання військ, їхню чисельність, найменування та маршрути;

діяльність військових частин, їхню тактику та способи виконання бойових завдань;

спеціальні або унікальні військові операції та методи їх проведення;

ефективність застосування противником засобів радіоелектронної боротьби;

відкладені або скасовані військові операції;

втрати літаків, кораблів, іншої техніки та проведення пошуково-рятувальних заходів;

заходи із забезпечення безпеки українських військових, зокрема маскування, дезінформацію та інші способи протидії ворогу;

інформаційно-психологічні операції, які проводяться або плануються;

матеріали, що містять пропаганду або виправдовують широкомасштабну збройну агресію Росії проти України.

Які публікації в соцмережах можуть бути небезпечними

Особливу увагу фахівці радять приділяти інформації, яку користувачі публікують у соціальних мережах.

Зокрема, не можна розміщувати:

фото чи відео наслідків ракетних ударів або артилерійських обстрілів, а також моментів прольоту повітряних цілей;

інформацію про точний час і місце влучань, у тому числі в коментарях;

будь-які відомості про роботу української протиповітряної оборони;

фотографії знищеної або пошкодженої ворожої техніки, якщо на них можна розпізнати бортові номери, серійні знаки чи інші ідентифікаційні позначення;

непідтверджену інформацію про загиблих, поранених або інших потерпілих.

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