Могут ли оштрафовать водителя за трещину на лобовом стекле: судебная практика

Может ли трещина на лобовом стекле стать основанием для штрафа и какие доказательства должна предоставить полиция.

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Появление трещины на лобовом стекле — распространенная ситуация для украинских водителей, особенно в условиях плохого состояния дорог, попадания камней или последствий российских обстрелов. В то же время после остановки автомобиля полицейскими нередко возникает вопрос: является ли такое повреждение основанием для штрафа. Недавнее решение Самаровского горрайонного суда Днепропетровской области показывает, что само по себе наличие трещины на лобовом стекле еще не означает автоматической административной ответственности. Суд подробно проанализировал требования Правил дорожного движения, ДСТУ 3649:2010 и обязанность полиции доказывать наличие состава правонарушения.

Когда трещина на лобовом стекле не является безусловным основанием для штрафа

В Украине техническое состояние транспортных средств регулируется Правилами дорожного движения и национальными стандартами, в частности ДСТУ 3649:2010 «Колесные транспортные средства».

Пункт 6.8.5 ДСТУ предусматривает, что на лобовом стекле не допускаются трещины или сколы в зоне работы стеклоочистителей. В то же время перечень технических неисправностей, при которых эксплуатация транспортного средства запрещается, определен именно разделом 31 Правил дорожного движения.

Именно поэтому при привлечении водителя к ответственности недостаточно лишь установить факт наличия трещины. Полиция должна доказать, что существуют все предусмотренные законом основания для применения части первой статьи 121 КУоАП, а также подтвердить это надлежащими и допустимыми доказательствами. К такому выводу пришел Самаровский горрайонный суд Днепропетровской области по делу об обжаловании постановления патрульной полиции.

Судебная практика: почему суд отменил штраф за трещину на лобовом стекле

Самаровский горрайонный суд Днепропетровской области отменил постановление патрульной полиции о привлечении водителя к административной ответственности по ч. 1 ст. 121 КУоАП и закрыл производство по делу. Кроме того, суд взыскал с Департамента патрульной полиции в пользу истца судебный сбор.

Обстоятельства дела

В мае 2026 года патрульные остановили автомобиль Daewoo Matiz в Киеве и вынесли водителю постановление о наложении штрафа в размере 340 грн. В постановлении указывалось, что водитель управлял автомобилем с трещиной на лобовом стекле, чем якобы нарушил требования ДСТУ 3649:2010 и пункт 31.4.7.е Правил дорожного движения.

Водитель не согласился с таким решением и обратился в суд. Он пояснил, что полицейские не предоставили никаких доказательств нарушения, не осуществляли надлежащую видеофиксацию, а трещина на лобовом стекле возникла после ракетного удара по Киеву за два дня до остановки автомобиля. Также он указывал на нарушения процедуры рассмотрения дела и оформления постановления.

При рассмотрении дела суд исследовал видеозаписи, предоставленные самим истцом. На них действительно видно наличие трещины на лобовом стекле автомобиля. Вместе с тем эти записи не подтверждают, что она расположена именно в зоне работы стеклоочистителей, где в соответствии с ДСТУ 3649:2010 такие повреждения не допускаются.

Почему суд признал постановление полиции незаконным

Суд подчеркнул, что в соответствии со статьей 77 Кодекса административного судопроизводства именно на субъекта властных полномочий возлагается обязанность доказать правомерность своего решения. Несмотря на то, что по делам по ч. 1 ст. 121 КУоАП полицейский вправе вынести постановление без составления протокола, это не освобождает орган полиции от обязанности надлежащим образом подтвердить факт правонарушения.

Суд установил, что ответчик не предоставил фото- или видеозаписей, которые подтверждали бы расположение трещины именно в зоне работы стеклоочистителей. Также отсутствуют какие-либо доказательства проведения измерений или иного способа установления места повреждения стекла. При этом сам факт наличия трещины еще не подтверждает наличие состава административного правонарушения без доказывания всех необходимых обстоятельств.

Отдельно суд обратил внимание на противоречие в самом постановлении. Хотя водителю вменялось управление автомобилем с трещиной на лобовом стекле, полицейский сослался на пункт 31.4.7.е ПДД, который регулирует совершенно другое нарушение — отсутствие предусмотренного конструкцией бампера либо заднего защитного устройства. При этом материалы дела не подтверждали наличие такой неисправности.

Кроме того, Департамент патрульной полиции объяснил отсутствие записей с бодикамер истечением 30-дневного срока их хранения. Однако суд отметил, что иск был подан уже через несколько дней после вынесения постановления, а ответчик был своевременно уведомлен о судебном споре и имел достаточно времени для принятия мер по сохранению соответствующих доказательств.

Какую правовую позицию сформулировал суд

Суд отметил, что ДСТУ 3649:2010 действительно содержит требование об отсутствии трещин в зоне работы стеклоочистителей. Однако в данном деле полиция не доказала, что повреждение находилось именно в такой зоне, а также не предоставила надлежащих доказательств существования технической неисправности, которая в соответствии с законодательством запрещает эксплуатацию транспортного средства.

Суд также подчеркнул, что в соответствии со статьей 62 Конституции Украины обвинение не может основываться на предположениях, а все сомнения относительно доказанности вины лица толкуются в его пользу. Поскольку Департамент патрульной полиции не выполнил возложенную на него законом обязанность доказать правомерность своего постановления, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для привлечения водителя к административной ответственности.

Что решил суд

Самаровский горрайонный суд Днепропетровской области полностью удовлетворил иск. Суд отменил постановление о наложении штрафа в размере 340 грн по ч. 1 ст. 121 КУоАП, закрыл производство по делу об административном правонарушении и взыскал с Департамента патрульной полиции в пользу истца 665,65 грн судебного сбора.

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