Страхование имущества в условиях войны: как защитить жилье от ракетных ударов и БПЛА

Где заканчивается зона покрытия, почему 100 километров от фронта — это критическая черта и как правильно оформить уголовное производство для получения страховых денег.

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Война, начатая Российской Федерацией против Украины, внесла радикальные изменения в правовое регулирование гражданских отношений. Важно понимать, что введение военного положения само по себе не отменяет действие договоров страхования: права и обязанности сторон остаются в силе, хотя и с определенными оговорками относительно форс-мажорных обстоятельств.

Сегодня же институт страхования эволюционировал от пассивной защиты к действенному инструменту восстановления экономики. Владельцы жилья оказались перед выбором из трех сценариев: покрывать убытки самостоятельно, ждать государственной помощи или репараций, а также воспользоваться коммерческой страховой защитой.

Торгово-промышленная палата Украины еще в 2022 году засвидетельствовала военную агрессию Российской Федерации против Украины как форс-мажорное обстоятельство (обстоятельство непреодолимой силы). В сфере страхования имущества решающее значение имеет установление причинно-следственной связи между военными действиями и нанесенным вредом. Именно от подтверждения такой связи зависит оценка страхового случая и возможность получения страховой выплаты в соответствии с условиями конкретного договора страхования.

В то же время Национальный банк Украины рекомендовал страховым компаниям максимально упростить процедуры урегулирования страховых случаев, в частности использовать электронный документооборот, дистанционную подачу заявлений и другие цифровые механизмы взаимодействия со страхователями.

Страхование военных рисков

Традиционное страхование имущества граждан обычно покрывает пожары, стихийные бедствия или затопления, но боевые действия в них классифицируются как форс-мажор, что освобождает компанию от выплат. Учитывая реалии полномасштабного вторжения, страховщики разработали отдельные модули или самостоятельные продукты. Эти полисы адаптированы к условиям военного времени и позволяют владельцам и даже арендаторам (с согласия владельца) переложить финансовое бремя восстановления жилья на страховую компанию.

Страховые компании предлагают покрытие для разных видов жилой недвижимости, в частности квартир, частных домов, дач и капитальных хозяйственных построек, указанных в технической документации. Кроме самого здания, страхование может распространяться на внутреннюю отделку, инженерные коммуникации, а также движимое имущество — мебель, бытовую технику и другое оборудование. Некоторые страховые программы предусматривают возможность страхования и отдельных специфических объектов, в частности солнечных электростанций или солнечных панелей.

Что именно покрывает «военный» полис?

Полисы военного страхования, как правило, покрывают риски повреждения или уничтожения имущества вследствие прямого или косвенного попадания ракет, беспилотных летательных аппаратов и других средств поражения. Страховыми случаями также могут признаваться падение обломков летательных аппаратов или боеприпасов, последствия работы средств противовоздушной и противоракетной обороны, а также вызванные такими событиями взрывная волна, пожар или взрыв газа.

Важно: конкретный перечень рисков и исключений определяется условиями договора страхования и может отличаться в зависимости от страховой компании.

Территориальные и временные ловушки

В то же время договоры страхования военных рисков содержат ряд существенных ограничений, на которые владельцам имущества стоит обращать особое внимание. Прежде всего большинство страховщиков не распространяют покрытие на объекты, расположенные на временно оккупированных территориях или в районах активных боевых действий.

Кроме того, отдельные страховые компании устанавливают географические ограничения. В частности, некоторые страховщики не принимают на страхование недвижимость, расположенную менее чем за 100 километров от линии фронта или государственной границы с Россией или Беларусью, тогда как в отдельных программах такое расстояние может составлять до 150 километров.

Еще одним распространенным условием является так называемый период ожидания. Как правило, страховая защита начинает действовать не сразу после заключения договора и уплаты страхового платежа, а через 7–15 дней. Такой механизм призван предотвратить страхование имущества непосредственно перед наступлением очевидной угрозы.

Некоторые договоры также предусматривают исключения из страхового покрытия в случаях, когда поврежденное имущество расположено вблизи военных объектов, техники или мест дислокации подразделений Сил обороны Украины. В то же время перечень таких исключений, как и территориальные ограничения, определяется условиями конкретного договора страхования, поэтому перед его заключением стоит внимательно ознакомиться со всеми положениями полиса.

Как получить страховую выплату за военные риски: что нужно сделать владельцу жилья

Получение страховой выплаты за повреждение жилья вследствие военных действий требует соблюдения специальной процедуры. В отличие от обычных страховых случаев, страхователь должен не только уведомить страховую компанию, но и выполнить ряд обязательных юридических действий.

Прежде всего после повреждения имущества необходимо в течение 24 часов сообщить о событии в полицию и ГСЧС. Это позволяет официально зафиксировать факт разрушения и обстоятельства события.

Одним из ключевых условий большинства программ страхования военных рисков является открытие уголовного производства по статье 438 Уголовного кодекса Украины («Нарушение законов и обычаев войны»). Для этого владелец имущества должен подать соответствующее заявление в правоохранительные органы и предоставить страховой компании выписку из Единого реестра досудебных расследований (ЕРДР).

До проведения осмотра представителем страховой компании владельцу также рекомендуется не начинать ремонтные работы и не изменять состояние поврежденного имущества, поскольку это может усложнить установление причин и размера убытков.

Стоит учитывать и взаимодействие страхового возмещения с государственной программой «єВідновлення». Если владелец одновременно обратился за государственной компенсацией, страховая компания может учесть сумму такой помощи при определении окончательного размера страховой выплаты в соответствии с условиями договора страхования.

Страхование арендованного жилья

Арендаторы также могут застраховать жилье от военных рисков, однако при условии согласия собственника недвижимости. При этом страхование может распространяться не только на квартиру, но и на имущество самого арендатора и расходы, которые он понес на обустройство жилья.

В частности, арендатор имеет возможность застраховать собственные вещи — мебель, бытовую технику, компьютерную технику и другое имущество, а также средства, вложенные в ремонт арендованной квартиры. Для этого необходимо подтвердить свой страховой интерес договором аренды.

На что обратить внимание

Страхование жилья от последствий войны постепенно становится одним из самых распространенных страховых продуктов в Украине. В отличие от государственной программы «єВідновлення», страховой полис позволяет получить компенсацию не только за повреждение самой недвижимости, но и за уничтоженную мебель, бытовую технику, внутреннюю отделку и другое имущество, если это предусмотрено договором.

В то же время перед заключением договора стоит внимательно ознакомиться с его условиями. Особое внимание следует уделить территориальным ограничениям, также необходимо проверять перечень страховых рисков, поскольку отдельные полисы покрывают только последствия ракетных ударов или атак беспилотников, но не повреждения вследствие артиллерийских обстрелов.

Перед подписанием договора обязательно проверьте, не входит ли ваш город в список исключений (из-за близости к фронту) и включает ли полис покрытие «ударной волны», которая является наиболее частой причиной повреждения окон и внутренней отделки.

Не менее важным является правильное оформление документов после наступления страхового случая. Одним из ключевых требований большинства страховщиков является наличие выписки из ЕРДР об открытии уголовного производства, что подтверждает связь повреждения имущества с военной агрессией.

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