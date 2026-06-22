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ПФУ не засчитал 25 лет работы в налоговой в стаж госслужбы: пенсионерка выиграла дело в апелляции

17:31, 22 июня 2026
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Из-за неучтенных 25 лет работы в налоговой женщине отказали в пенсии госслужащего, но суд стал на ее сторону.
ПФУ не засчитал 25 лет работы в налоговой в стаж госслужбы: пенсионерка выиграла дело в апелляции
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Второй апелляционный административный суд оставил в силе решение в пользу бывшей сотрудницы налоговых органов, которой Пенсионный фонд отказал в переводе на пенсию государственного служащего. Суд пришел к выводу, что служба в налоговых органах на должностях, по которым присваивались специальные звания и ранги, должна засчитываться в стаж государственной службы.

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Обстоятельства дела

Истец более 25 лет работала в органах государственной налоговой службы — с ноября 1994 года по март 2020 года. В декабре 2024 года она обратилась в Пенсионный фонд с заявлением о переводе с пенсии по возрасту, назначенной по общему законодательству, на пенсию государственного служащего в соответствии со статьей 37 Закона «О государственной службе».

Однако Главное управление Пенсионного фонда Украины в Полтавской области отказало в переводе. Основанием стало то, что период работы женщины в налоговых органах не был засчитан в стаж государственной службы. Пенсионный фонд исходил из того, что должности, которые она занимала, не относятся к должностям государственной службы, а потому необходимый стаж для назначения пенсии госслужащего отсутствует.

Не согласившись с таким решением, истец обратилась в административный суд.

Что решил суд первой инстанции

Сумской окружной административный суд частично удовлетворил иск.

Суд признал противоправным и отменил решение Пенсионного фонда об отказе в переводе на пенсию государственного служащего. Также суд обязал засчитать в стаж государственной службы период работы истца в органах налоговой службы с 2 ноября 1994 года по 31 марта 2020 года и повторно рассмотреть ее заявление с учетом выводов суда.

Вместе с тем суд не назначал пенсию государственного служащего самостоятельно и не определял ее размер, поскольку это относится к компетенции Пенсионного фонда после повторного рассмотрения заявления.

Позиция Пенсионного фонда

В апелляционной жалобе Пенсионный фонд настаивал, что право на пенсию государственного служащего возникает только при одновременном выполнении всех условий, предусмотренных законодательством, в частности относительно возраста, страхового стажа и стажа государственной службы.

По мнению апеллянта, определяющим критерием для зачисления работы в стаж государственной службы является пребывание на должностях государственной службы с соответствующим рангом и статусом государственного служащего. Поскольку фонд не признал спорный период таким стажем, он считал свой отказ законным.

Выводы апелляционного суда

Второй апелляционный административный суд согласился с выводами суда первой инстанции и оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.

Суд обратил внимание, что законодательство прямо предусматривает зачисление в стаж государственной службы работы должностных лиц налоговых органов, которым присваивались специальные или персональные звания.

Во время рассмотрения дела было установлено, что истец проходила службу в органах государственной налоговой службы с 1994 по 2020 год, принимала Присягу государственного служащего, ей присваивались специальные звания государственной налоговой службы, а также ранг государственного служащего.

Коллегия судей подчеркнула, что должностные лица налоговых органов являются государственными служащими со специальным статусом, а потому периоды такой службы подлежат зачислению в стаж государственной службы, в том числе для целей пенсионного обеспечения.

Суд отметил, что в соответствии с законодательством, действовавшим на момент прохождения истцом службы, работа в органах государственной налоговой службы включалась в стаж государственной службы. Кроме того, закон прямо предусматривает, что период работы должностных лиц налоговых органов на должностях, по которым присваивались специальные звания, засчитывается в такой стаж независимо от места работы лица на момент достижения пенсионного возраста.

Также суд установил, что по состоянию на 1 мая 2016 года истец имела более 20 лет стажа государственной службы. Следовательно, при решении вопроса о переводе на пенсию государственного служащего Пенсионный фонд обязан учитывать этот стаж и правовые выводы суда. Вместе с тем окончательное решение о переводе на такую пенсию должно быть принято Пенсионным фондом после повторного рассмотрения заявления.

По результатам рассмотрения дела 480/621/25 апелляционный суд оставил апелляционную жалобу Главного управления Пенсионного фонда Украины в Полтавской области без удовлетворения, а решение Сумского окружного административного суда — без изменений. Постановление вступило в законную силу со дня его принятия и не подлежит кассационному обжалованию, кроме исключительных случаев, определенных Кодексом административного судопроизводства Украины.

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